Dettighofen St.-Martin-Straße in Dettighofen erhält neuen Belag

Bei der jüngesten Sitzung vergibt der Gemeinderat die Arbeiten an die Firma Schleith für 279 925 Euro.

Dettighofen (rkr) Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Vergabe der Straßendeckenerneuerung in der St.-Martin-Straße in Baltersweil und der Kreisstraße in Berwangen. Nachdem das Landratsamt im November 2014 die entsprechende Absicht zur Straßensanierung mitgeteilt hatte, wollte die Verwaltung im Zuge dieser Maßnahmen auch die Modernisierung der vorhandenen Wasserleitung auf einer Gesamtlänge von 172 Meter einschliesslich der Anschlussleitungen und Verlegung eines Leerrohres für die Breitbandvesorgung in der Kreisstraße in Berwangen mit einfließen lassen.

Diese Baukosten würden seitens der Gemeinde zu tragen sein, ebenfalls die Investitionen für den anteiligen Straßenaufbruch und Kosten des neuen Fahrbahnaufbaus innerhalb der Grabenbereiche für die Versorgungsleitungen. Der Landkreis würde die Baukosten für die übrige Fahrbahndeckenerneuerung tragen und beabsichtigt ausserdem, auf der Kreisstrasse K 6578 in der Ortsdurchfahrt von Berwangen einen neuen Bordstein zur Wasserführung sowie zwei neuer Straßeneinläufe zu errichten.

Bürgermeisterin Marion Frei erklärte in der Sitzung, dass die Vereinbarung bezüglich der Kostenaufteilung zwischen Kreis und Gemeinde noch auf die Unterschrift warte, die Verhandlungen aber so gut wie in trockenen Tüchern seien. Die Arbeiten zur Deckenerneuerung sowie Neuverlegung der Wasserleitung waren öffentlich ausgeschrieben worden, vom Ingenieurbüro Tillig waren die ausgeschriebenen Leistungen gemäß Kostenberechnung mit 340 000 Euro ermittelt worden.

Die Vergabe der Arbeiten wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Zuschlag erhielt die Firma Schleith GmbH, die mit der Angebotssumme von 279 925 Euro rund 18 Prozent unter dem Ansatz der Kostenberechnung liegt. Die Bürgermeisterin freute sich, dass mit der Realisierung der Maßnahme in Kürze zu rechnen ist: Baubeginn soll zwischen April und Juni erfolgen.