Dettighofen Skiclub Baltersweil zeigt im Schweizer Elm sein Potenzial

Bei den Vereinsmeisterschaften konnten sich zahlreiche Teilnehmer über Pokale freuen. Michael Steinkamp wird mit Lea Griesser Vereinsmeister. Auch Bürgermeisterin Marion Frei schafft es aufs Siegertreppchen

Dettighofen (rim) Der Ski-Club Baltersweil trug auf den Skipisten in Elm im Schweizer Kanton Glarus seine Vereinsmeisterschaft aus. Viel Schnee sorgte für gute Pisten und den ganzen Tag Sonnenschein für schönes Skiwetter.

Insgesamt nahmen 48 Kinder und Erwachsene an dem sportlichen Wettkampf teil und hatten viel Spaß dabei. Die Siegerehrung fand am Abend im Gasthaus Löwen in Dettighofen statt. Zuvor dankte Sportwart Daniel Hartmann allen, die zu dem sportlichen Ereignis beigetragen hatten.

Bürgermeisterin Marion Frei und Ehemann Bernd Frei wurden jeweils Vereinssieger in den Altersklassen Damen 1 und Herren 1. Sie erhielten jeweils eine Urkunde und einen Pokal. Auch ihre beiden Kinder, die drei Jahre alte Carina, erhielt in der Klasse der Mini Kids eine Urkunde für den Platz 2 , und ihre sieben Jahre alte Schwester Natalie bekam für den zweiten Platz in der Kategorie Jugend weiblich ebenfalls eine Urkunde.

Weitere Erstplatzierte bei den Vereinsmeisterschaften waren: Lina Baumgartner (Mini Kids); Lea Wassmer (Jugend, w); Robin Griesser (Jugend 1, m); Annabell Kaiser (Jugend 2, w); Jonas Lampert (Jugend 2, m); Pascal Wildner (SB Jugend, m ); Natalie Ramirez (SB Damen); Janik Schaub (SB Herren); Markus Wildner (Herren, AK 3); Daniel Ramirez (Herren, AK 2); Bettina Lampert ( Damen, AK 2); Marion Frei (Damen, AK 1); Bernd Frei (Herren AK 1); Lea Griesser (Damen, Allgemein, Vereinsmeister Damen); Michael Steinkamp (Herren, Allgemein, Vereinsmeister Herren und Tagesschnellster).

Die Vereinsmeister Damen und Herren erhielten je einen Wanderpokal. Alle drei einer Kategorie durften aufs Siegertreppchen und Pokal und Urkunden in Empfang nehmen. Bei einer anschließenden Versteigerung von Skizubehör versteigerte der Vorsitzende Andreas Wassmer meistbietend ein paar Skistöcke, eine Skihose und ein Paar Skischuhe. Mit dem Erlös wird die Jugendkasse des SC Baltersweil aufgebessert.