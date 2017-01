Dettighofen Raumpflegerin der Gemeindeverwaltung Elsbeth Baumgartner geht in den Ruhestand

33 Jahre lang hielt Baumgartner die Räumlichkeiten im Rathaus sauber und kümmerte sich mit viel Liebe um die Blumen. Nun ist sie im Rahmen einer Feier von Bürgermeisterin Marion Frei in den Ruhestand verabschiedet worden

Dettighofen (rim) Die langjährige Raumpflegerin der Gemeindeverwaltung Dettighofen, Elsbeth Baumgartner (75) aus Berwangen, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Elsbeth Baumgartner hat fast 33 Jahre die Diensträume des Rathauses Dettighofen zur völligen Zufriedenheit aller in bester Ordnung gehalten. Nicht nur das, auch die Blumenpracht im Rathaus hat ihre Pflege durch Elsbeth Baumgartner zu verdanken. Sie war ihr besonderes Hobby bei all ihrer Tätigkeit.

Elsbeth Baumgartner wurde am Ort ihrer Tätigkeit von Bürgermeisterin Marion Frei in den Ruhestand verabschiedet. Diese fand viele Worte des Dankes und der Anerkennung und sagte: „Eine Ära ist zu Ende gegangen, tausende Mal bist du, liebe Elsbeth, mit deinem Auto in den fast 33 Jahren von Berwangen nach Dettighofen gekommen, um die Amtsräume stets sauber zu halten. Wir waren immer zufrieden mit deiner Arbeit und hast oftmals mehr getan, als du musstest. Schweren Herzens lassen wir dich gehen, wünschen dir eine schöne Zeit mit deinem Sepp, viel Freude und Glück und denk ab und zu an uns auf dem Rathaus zurück.“

Elsbeth Baumgartner drückte ihren Dank für die anerkennenden Worte aus und bestätigte, dass ihr die Arbeit viel Spaß gemacht habe.