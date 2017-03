Dettighofen Neue Narrenvereinigung Baltersweil möchte Fasnacht in Dettighofen vereinen

Neue Narrenvereinigung Baltersweil möchte Fasnacht in Dettighofen vereinen

Startnummer W14: Die Neue Narrenvereinigung Baltersweil möchte Dettighofen auch in der närrischen Zeit zusammenführen und plant, die bisher getrennten Fasnachtsveranstaltungen zu bündeln. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Dettighofen – Seit dem 1. Januar 1974 bilden die zuvor eigenständigen Ortschaften Baltersweil und Berwangen zusammen mit dem Ortsteil Dettighofen die Gemeinde Dettighofen. Knapp 40 Jahre später will die Neue Narrenvereinigung Baltersweil (NVV) die Gemeinde auch während der närrischen Jahreszeit zusammenführen. Die NNV setzt sich zusammen aus Vertretern verschiedener Vereine, die sich auch schon zuvor an der Fasnacht in den drei Ortsteilen beteiligt haben.

"Ursprünglich hatten alle Dörfer eine eigene Fasnacht, wenn auch manche ohne eigenen Fasnachtsverein. Irgendwann haben wir dann gesagt, dass es keinen Sinn macht, wenn die Ortsteile getrennt feiern, schließlich sind wir eine Gemeinde", sagt Florian Hauser, Oberschroter der Baltersweiler Fasnachtsschroter. Demnach sei die gemeinsame Identität der Orteilte bisher gering, eine gemeinsame Fasnacht könnte die Verbindung vertiefen.

Die Fasnachtsschroter belebten mit der Reaktivierung des Kostümballs die Fasnacht in Baltersweil. 2015 lösten sich im Rahmen dieses Kostümballs die 30 Jahre als lose Verbindung bestehende Narrenvereinigung Baltersweil auf. Gleichzeitig wurde die Neue Narrenvereinigung Baltersweil gegründet. Der Name ist natürlich eine Hommage an die ursprünglichen Vereinigung Baltersweiler Narren, genauso wie die Stellung des "Narrenvaters", die Mario Moser von Gerhard Riedmüller übernahm. Trotz des Titels gibt es in der NNV keine Vereinshierarchie, schildert Hauser.

Die Vereinigung verbindet der Wunsch der närrischen Brauchtumspflege, die ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in jedem Teilort einzeln, sondern im Wechsel in Dettighofen und Baltersweil stattfinden soll. Zusätzlich zu den Fasnachtsschrotern engagieren sich auch die beiden Landfrauen-Vereine aus Dettighofen und Baltersweil-Berwangen, der Kulturclub Nightlife und der Fußballclub Dettighofen am neuen Fasnachtskonzept.

Von einer Veranstaltung in der Gemeindehalle, "die nun mal nicht einfach von Baltersweil nach Dettighofen geschoben werden kann", abgesehen, finden im jährlichen Wechsel die Fasnachtsveranstaltungen in Baltersweil und Dettighofen statt. Dieses Jahr fand die Fasnacht der NNV nun erstmals in Dettighofen statt. "Berwangen hat leider keinen Standort für die großen Veranstaltungen, weshalb der Wechsel die Gemeindefasnacht nicht komplett hierhin verlagern kann", erläutert Hauser.

Für die Fasnacht in den Folgejahren würde der närrische Zusammenschluss gerne Neuanschaffungen finanzieren. Mit dieser Idee bewirbt sich die NVV beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.



NNV Baltersweil

Die Neue Narrenvereinigung Baltersweil gründete sich 2015 und versteht sich als Nachfolge der Narrenvereinigung Baltersweil. Der lose Zusammenschluss besteht aus Vertretern von verschiedenen Vereinen der Gemeinde: FC Dettighofen, Kulturclub Nightlife, den Baltersweiler Fasnachtsschrotern, den Landfrauen Dettighofen und den Freien Landfrauen Baltersweil-Berwagengen.