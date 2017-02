Dettighofen Närrischer Virus infiziert ganz Dettighofen

Die Neue Narren-Vereinigung übernimmt erstmals die Macht in Dettighofen. Die als Indianer verkleidete Bürgermeisterin Marion Frei bot dem Narrenvater Mario Moser die Friedenspfeife an.

Am Schmutzigen Dunschdig hat die Neue Narren-Vereinigung (NNV) ihren ansteckenden Virus in der ganzen Gemeinde verbreitet. Das Völkchen im Bergenland lies sich infizieren und hat die Fasnacht großartig angenommen. Um vier Uhr sind die Gülläschöpfer mit ihrer Guggenmusik im Ortsteil Berwangen losgezogen und haben lärmend alle Bewohner geweckt. Danach zogen sie weiter zum Kernort Dettighofen und holten hier die noch Schnarchenden aus dem Schlaf. Als die Runde gedreht war, ging es weiter nach Baltersweil, wo sonst die Fasnacht begann. Die Schule hatte schon begonnen, für die Schulklassen wurde von den Gülläschöpfern musikalisch der letzte Unterricht an Fasnacht eingeläutet. Mit Liedern und Fasnachtssprüchen wurde den Gülläschöpfer für das Ende des Schultages gedankt. Wieder in Dettighofen angekommen, überfielen die Gülläschöpfer den Kindergarten in Dettighofen. Hier wurde lärmend musiziert, das Motto hieß, der Dekoration entsprechend: „Der Wilde, Wilde Westen“. Die Kinder sprachen kleine Gedichte und tanzten um den Marterpfahl.

Im Anschluss steuerten die Narren das Rathaus an. Bürgermeisterin Marion Frei wartete mit ihrem Team schon darauf, dass das Rathaus für die restlichen Fasnachtstage geschlossen wird. Narrenvater Mario Moser als Koordinator rief das „Hoorig, hoorig“ in die Menge der Narren im Rathaussaal und ging gleich zur Tagesordnung über. Er rügte, dass die Bürgermeisterin für einen Ferienjob den Kindern nur drei Euro die Stunde zahlen wollte, sie sei aber letztlich vom Gemeinderat überstimmt worden und jetzt werde den Kindern fünf Euro je Stunde gezahlt, was akzeptabel sei.

Die Glanznummer der Bürgermeisterin bei den Ski-Meisterschaften kam ebenfalls zur Sprache. Sie und ihre ganze Familie, mit Mann Bernd und Töchter Natalie und Carina, hatten als Sieger geglänzt. Dem Motto entsprechend war die Bürgermeisterin als Indianerin verkleidet. Auch ihr närrischer Auftritt stand ganz in diesem Motto. Als Relikt überreichte sie dem Narrenvater Mario Moser eine nachgeahmte Friedenspfeife.

In Tröscher’s Scheune wirtete der Kulturclub Nightlife und ab 14.11 Uhr ging der Hemdglünkli mit den Gülläschöpfer durch das Dorf. Um 14.45 Uhr wurde der Narrenbaum von den „Fasnachts-Schrotern“ gestellt.