Dettighofen Musikverein Dettighofen startbereit für großen Auftritt

Bernhard Zimmermann führt als neuer Dirigent bei Osterkonzert den Stab. Die Besucher erwartet abwechslungsreiches Programm.

Dettighofen – Mit viel Schwung und neuem Elan bereitet sich der Musikverein Dettighofen auf das Konzert am Ostersonntag vor. Am 16. April um 20 Uhr hebt Bernhard Zimmermann als neuer Dirigent des Traditionsvereins den Taktstock, um die rund 40 Musikerinnen und Musiker durch das vielfältige Musikprogramm zu leiten. Zimmermann ist seit 2004 als Dirigent tätig und hat einige Zeit den Musikverein Eggingen dirigiert. Da er selbst auch aus Eggingen stammt, hat der begeisterte Musikant dort bereits als Elfähriger seine Kariere begonnen und spielt seither Trompete. Neben seiner Dirigententätigkeit beim Musikverein Dettighofen spielt der 40-jährige ledige Maschinenbauingenieur noch bei einer Böhmisch-Mährischen Blaskapelle, den bekannten Polka-Rebellen.

"Die musikalische Klasse und die ausgeglichene Besetzung des Musikvereins Dettighofen hat mich überzeugt, dieses Ehrenamt als Dirigent zu übernehmen", erklärte Zimmermann und ergänzte: "Mit dem Ehrgeiz des Dettighofener Musikvereins kann diese Klasse auch noch verbessert werden." Durch die Teilnahme an allen Wertungsspielen legt der Verein sich selbst die Latte sehr hoch und auch die Beteiligung bei etwas außergewöhnlichen Veranstaltungen wie beispielsweise der Laufenburger Musikshow wird von den Musikanten gerne angestrebt. "Mein Ziel ist es deshalb die Musiker zu motivieren und vor allen Dingen Spaß am gemeinsamen Musizieren zu vermitteln", bestätigte der neue Dirigent seine Zukunftspläne für den Verein. Dass die Teilnahme an Wertungsspielen und herausragenden Veranstaltungen ein gewisses spielerisches Können auf besonderem Niveau voraussetzt, ist sich Zimmermann im Klaren und will gezielt darauf hinarbeiten, um somit eine stetige Verbesserung des Orchesters zu erreichen.

"Grundsätzlich ist der Erfolg der wichtigste Motivationsfaktor für alle!", weiß der Dirigent und setzt dafür seine Fähigkeiten seit Januar in Dettighofen ein. Beim Probewochenende und den einzelnen Registerproben wurden die Musikanten bereits bestens auf das bevorstehende Konzert an Ostern vorbereitet, das als Doppelkonzert mit der Brassband aus Berg am Irchel bei Rafz die Gäste bestimmt faszinieren wird. Für das Programm hat sich der MV-Dettighofen Musikstücke aus der klassischen Blasmusik ausgesucht, außerdem werden sinfonische Klänge zu hören sein aber auch Modernes aus der Musicalwelt.