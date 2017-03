Dettighofen Kirchenaustritte machen Alt-Katholiken in Dettighofen zu schaffen

Kirchenaustritte machen Alt-Katholiken in Dettighofen zu schaffen

Alt-Katholiken müssen Kirchen-Vorstandswahlen mangels Kandidaten verschieben. Die Mitgliederzahl ist auf 183 gesunken. Auch die laufenden Kosten sind durch Reparaturen im Pfarrhaus angestiegen.

Dettighofen (rim) Mangels Kandidaten mussten die Kirchen-Vorstandswahlen der alt-katholischen Gemeinde verschoben werden. Nach dem sonntäglichen Gottesdienst in der Erlöserkirche der alt-katholischen Gläubigen in Dettighofen hatte Pfarrer Georg Blase die Gemeindeversammlung einberufen. Blase gab wichtige Daten aus dem Seelsorgebericht bekannt. Die Mitgliederzahl der alt-katholischen Kirchengemeinde Dettighofen ist nach drei Kirchenaustritten auf 183 Personen gesunken. Es fanden zwei Taufen und zwei Bestattungen statt.

Zu den Finanzen wurde folgendes ausgeführt: Die laufenden Kosten sind durch unerwartete Reparaturen im Pfarrhaus angestiegen. Das Spendenniveau ist deutlich gesunken. Lediglich konkret genannte Projekte wecken das Interesse der potentiellen Spender. Eine Spendeaktion für ein wichtiges Steuerelement des Glockengeläutes wird in Kürze ausgerufen.

An der Neubesetzung der Pfarrstelle nach dem 31. August wird gearbeitet. Pfarrer Georg Blase hat im vergangenen Jahr schon angekündigt, dass er dann Dettighofen verlässt und in sein Heimatland Polen zurückkehrt, um dort als Deutschlehrer eine Anstellung einzunehmen.

Die Pfarrstelle in Dettighofen wird voraussichtlich zwei Monate vorher ausgeschrieben. Die Südbadische Pastoralkonferenz wird sich möglichst bald um die Gottesdienstvertretung in der Vakanz bemühen. Man erhofft sich eine zügige Besetzung der Pfarrstelle. Am Sonntag, 23. April, werden vier Kinder ihre Erstkommunion feiern.