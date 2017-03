Dettighofen Jugendorchester DALJ freut sich auf das Weltjugend Musikfestival in Zürich

Das Jugendorchester DALJ macht beim Weltjugend Musikfestival im Juli in Zürich mit. Im April beginnen die Proben, die Mitglieder freuen sich schon jetzt auf ihren Auftritt.

Dettighofen – Das Jugendorchester DALJ ist sehr erfolgreich. Mit der Teilnahme am Weltjugend Musikfestival in Zürich steht dem Orchester ein großes Ereignis bevor. Das Orchester entstand im Jahr 2010 als gemeinsames Projekt der Musikvereine Dettighofen, Altenburg, Jestetten und Lottstetten.

Das Ensemble steht unter der Leitung von Nicole Markhardt (Dettighofen). Sie arbeitet als Musikpädagogin an der Realschule Jestetten. Als Organisatorin zeichnet Edeltraud Leber aus Lottstetten verantwortlich. Ihr zur Seite stehen die Musikerinnen Sandra Wildner-Fischer, (Dettighofen), Heike Raif und Elke Wipf (Altenburg) sowie Daniela Hosp (Jestetten).

Im Jahr 2016 war das Jugendorchester auch außerhalb der Ausbildung aktiv. Auftritte hatten die Musiker unter anderem beim Bläserklassenkonzert mit der Realschule Jestetten, beim Wunschkonzert des Musikvereins Lottstetten, beim Nikolausbummel in Lottstetten sowie an Weihnachten, beim Spiel für Lottstetter Flüchlingsfamilien.

Das Weltjugend-Musikfestival findet vom 6. bis 9. Juli im Hallenstadion in Zürich statt. Das Jugendorchester hat sich zur Teilnahme bereits im vergangenen Sommer entschlossen. „Wir sind im Moment 32 Musiker aus unseren Reihen, hinzukommen sechs aus den vier Vereinen. Wir werden mit mindestens 38 Musikern an dem Festival auftreten", sagt die Organisatorin Edeltraud Leber. Ab Ende April wollen die Jungmusiker für den Auftritt in Zürich proben. "Wir haben uns in der Kategorie 2 angemeldet. Es ist für die jungen Musiker des Orchesters eine große Herausforderung, die wir aber meistern werden“, führt Edeltraud Leber weiter aus.

Etwa 80 Jugendorchester aus der ganzen Welt treffen sich beim Weltjugend Musikfestival in Zürich. Die Eröffnungsfeier findet am Freitag, 7. Juli, um 19.30 Uhr im Hallenstadion statt. Sämtliche teilnehmenden Orchester werden ins Stadion einlaufen. Für das Rahmenprogramm sorgen die Swiss-Band, die Tattoo-Show des Schweizer Rekrutenspiels und etwa 160 Schlagzeugschüler des Musikkonservatoriums Zürich, die für diese Feier eine besondere Show einstudieren.

Das Jugendorchester DALJ wird am Samstagmorgen am Festumzug durch die Bahnhofstraße in Zürich teilnehmen. „Wir werden einfach mitlaufen, da wir noch keine Marschmusik machen können. Das alleine wird sicher schon zu einem Riesenerlebnis werden“, sagt Edeltraud Leber. Am Samstag, 8. Juli wird das Wertungsspiel des Jugendorchesters DALJ stattfinden.

Die Schlussfeier mit der Rangverkündigung am Sonntag wird musikalisch von den „Swing Kids“ mit ihrem Leiter Dai Kimoto umrahmt. „Wir freuen uns, unsere Freunde von den „Swing Kids“ dort zu treffen. Vieles muss noch organisiert werden, damit dann im Juli alles rund läuft. Wir freuen uns jedoch schon riesig, wir können noch Teilnehmer nachmelden. Die Altersgrenze ist 25 Jahre“, sagt Edeltraud Leber.

Mit der Teilnahme am Weltjugend Musikfestival in Zürich ist das Jugendorchester DALJ finanziell an seine Leistungsgrenze gekommen. Es musste eine Vorauszahlung von 2000 Schweizer Franken leisten. Damit ist das finanzielle Volumen erschöpft. Die Orchesterleitung wäre sehr dankbar, wenn Sponsoren helfen würden.