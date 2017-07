Dettighofen Internationales Country-Classics-Reitturnier lockt vom 4. bis 9. Juli wieder nach Albführen

An sechs Tagen, vom 4. bis 9. Juli können Pferde und Reiter aus vielen Ländern wieder ihr Können unter Beweis stellen und treten in verschiedenen Disziplinen an. Auch für musikalische Unterhaltung und kulinarische Verkostung ist gesorgt.

Das schmucke Gestüt auf der Hochebene des Klettgauer Gebirgszuges oberhalb des Hochrheins putzt sich wieder auf's Feinste heraus. Das inzwischen international renommierte und beliebte Albführer Country-Classics-Turnier hat weite Kreise gezogen und aus allen Herren Länder reisen die Reiter an, um hoch zu Ross in Wettstreit zu treten.

Die Disziplinen sind vielseitig und anspruchsvoll, angefangen von den jüngsten Reitsportfreunden bis hin zu den absoluten Leistungssportlern – Albführen ist bekannt, nicht nur wegen des wunderbaren Ambientes, auch der erstklassigen Pferdezucht wegen.

Hier in den komfortablen Stallungen werden bei bester Betreuung hervorragende Reitpferde gezüchtet, die die Herzen vieler Pferdesportler höher schlagen lassen. Mit einem sechstägigen Programm vom 4. bis zum 9. Juli ist der Turnierplatz im Zentrum des Hofgutes stets der Mittelpunkt des Geschehens. Am Dienstag, 4. Juli beginnt das Spektakel mit der nationalen Dressur bis zur Klasse M* sowie mit der vierten Qualifikationsprüfung der Albführen-Bambini-Trophy, die auch am Mittwoch, 5. Juli weitergeführt wird.

Bei verschiedenen Wertungsprüfungen stellen die Reitstars der Zukunft ihre Talente unter Beweis. Das nationale Springturnier bis zur Klasse M** sorgt ebenfalls an diesem Mittwoch für Spannung. Am Donnerstag, 6. Juli beginnt das internationale Springturnier CSI**, CSI am A+B sowie das CSIYH*, welches ebenfalls am Freitag 7. Juli weitergeführt wird. An diesem Tag werden außerdem Kinder- und Schülergruppen auf Einladung über das Hofgut geführt und dürfen den Stallgeruch der Weltklasse-Pferde schnuppern sowie die Turnierspringer bestaunen. Am späteren Nachmittag beginnen die Albführen Games mit Timber Games, Reitbiathlon und Jump'n Drive. Am Abend startet die Partynacht mit der Band SlamJam und DJ Dirk Münster.

Die Spannung steigt am Samstag, 8. Juli, denn an diesem Tag steht das Finale der CSI Amateurtour und die ersten beiden Finale der Bambini-Trophy auf dem Programm. Der Reitbiathlon im Rahmen der Albführen Games geht in die zweite Runde und sobald sich die Sonne über die weißen Zäune der saftigen Weiden senkt, beginnt das Open-Air-Konzert mit Suzie Candell and the Screwdrivers, außerdem wird tagsüber noch flotte Jazz-Musik mit den Hallodrians geboten, die auch noch am Sonntag für Stimmung sorgen.

Dieser Sonntag, 9. Juli gilt wieder als der absolute Finaltag. Die Höhenpunkte sind die Endausscheidungen bei der Bambini-Trophy sowie beim internationalen Spingturnier CSI** und CSIYH*. Des Weiteren gehen die Albführen Games in die dritte und abschließende Runde, auch hier darf mit Spannung erwartet werden, wer den Sieg davon trägt.

An allen Turniertagen sorgt ein perfektes Catering sowie die feine Albführer Gastronomie für das leibliche Wohl und lässt es an nichts mangeln. Für Kinder steht das Kinderland zum Toben und Spielen bereit.