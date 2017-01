Dettighofen Ingenieur Markus Glattfelder ist seit 25 Jahre Organist

Ehrung durch Pfarrer Richard Dressel. Dankes-Urkunde und Buchband für 25 Jahre im Dienste Gottes

Baltersweil (rim) Der gelernte Bauingenieur und heutige Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, Markus Glattfelder (50), wurde aus Liebe zur Musik zum Kirchenmusiker in der Seelsorgeeinheit Jestetten, Pfarrgemeinde St. Martin in Baltersweil. Seit 25 Jahren spielt er neben seinem Beruf zu den verschiedensten Anlässen der katholischen Pfarrgemeinde Baltersweil die Kirchenorgel und seit vielen Jahren auch die Kirchenorgel der alt-katholischen Kirchengemeinde Dettighofen.

Als Kind mit neun Jahren hat er sich schon mit der Musik auseinandergesetzt und die Hammondorgel spielen gelernt. Mit vierzehn Jahren, von 1980 bis 1991, begann er in der alt-katholischen Erlöserkirche in Dettighofen, in der auch die evangelischen Gläubigen ihre Gottesdienste abhalten, das Orgelspiel bei deren Gottesdiensten, das er bis heute beibehält.

Ende 1991 übernahm er die Vertretung der Organistin Else Blödt aus Jestetten, die 40 Jahre Organistin in der katholischen Kirche in Baltersweil war. Als diese krankheitshalber in den Ruhestand ging, übernahm Markus Glattfelder am 1. Januar 1992 den Organistendienst bei den Anlässen der katholischen Pfarrkirche in Baltersweil. Obwohl Markus Glattfelder keine kirchenmusikalische Ausbildung hat, ist er ein vorzüglicher Kenner und Spieler kirchlicher Musikliteratur. Bis zu 60 Mal im Jahr hat Markus Glattfelder die Kirchenorgel in Baltersweil gespielt, die Auftritte in Dettighofen nicht mitgerechnet.

Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag wurde er für seinen langjährigen Dienst zur Ehre Gottes geehrt. Pfarrer Richard Dressel sagte ihm Dank und überreichte die Dankes-Urkunde und einen Buchband für 25 Jahre im Dienste Gottes, des Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg, unterzeichnet von Godehard Weithoff, Diözesankirchenmusikdirektor. Von der Pfarrgemeinde Baltersweil überreichte Pfarrer Dressel ein Geschenk. Im Pfarrgemeinerat Baltersweil war Markus Glattfelder neun Jahre vertreten. Seit etlichen Jahren ist er im Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter.

Im gleichen Gottesdienst am vergangenen Sonntag in Baltersweil wurden von Pfarrer Richard Dressel die Ministranten-Betreuerinnen Angelika Wassmer für Baltersweil und Lioba Bernhard für Berwangen nach zehn Jahren, der Betreuung mit Lob und Dank verabschiedet.