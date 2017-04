Dettighofen Gemischter Chor Dettighofen singt beim Frühjahrskonzert mit Gastmusikern und dem Publikum

Beim Frühjahrskonzert des Gemischten Chors Dettighofen herrscht gute Stimmung. Die Musiker und drei Gast-Chöre überzeugen mit einer abwechslungsreichen Musikauswahl.

Nach der Devise „da wo man singt, da lass dich nieder“ fanden viele Besucher den Weg in die Dettighofener Gemeindehalle. Geladen hatte der Gemischte Chor Dettighofen zum alljährlichen Frühjahrskonzert. Gemeinsam mit den Männergesangvereinen aus Detzeln und Unterlauchringen und dem Frauenchor Wilchingen war ein facettenreicher, spannender Liederabend zu erleben. Durch den Abend führte in humorvoller Manier Albert Moser.

Wie es sich gehört, stimmte der Gastgeber unter der Leitung von Brigitte Moser und begleitet von Barbara Bohnert am Klavier mit stimmungsvollen Liedern wie „Daheim, das ist Geborgenheit“, der kroatischen Weise „Mariana“ und dem bekannten Hit von Hubert von Goisern „Weit, weit weg“ die Zuhörer auf den Konzertabend ein. Eine gänzliche Kehrtwendung bescherten die Detzelner Sänger unter der Leitung von Jochen Stitz, 32 gestandene Sänger ergaben sich dem Trunke. Mit dem „Trinklied“ von Heinrich August Marschner und einer beeindruckenden Darbietung des „Drunken Sailor“ eroberten die stimmgewaltigen Sänger die Zuhörerschaft, es hagelte rauschenden Applaus und begeisterte Bravorufe.

Aus dem benachbarten schweizerischen Wilchingen war der Frauenchor, ebenfalls unter der Leitung von Brigittte Moser, zu Gast. Der Chor wurde am Klavier von Willi Gysel begleitet. Mit heiteren Liedern wie beispielsweise „Siyahamba“ oder „La Provence“ setzten die Schweizer Sängerinnen überraschend andere Akzente. Der älteste Verein der Gemeinde Unterlauchringen, der Männergesangverein, unter der Leitung von Reinhold Indlekofer, setzte auf klassisches Liedgut mit Liedern wie „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“, der „Abendstille in den Bergen“. Mit dem feuchtfröhlichen „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“ schickte er ein gut gelauntes Publikum in die Pause.

Frisch gestärkt und mit Tombola-Losen versorgt, ging es in die mit Spannung erwartete zweite Konzerthälfte. Die Dettighofener legten sich sogleich mit der deutschen Version des Abba-Hits „I Have a Dream“ mächtig ins Zeug und nach Liedern wie „Träume sind stärker“ oder „Rock me“ war eine Zugabe unumgänglich. Danach war eine Reise in die Steiermark angesagt. Die Lauchringer Sänger überzeugten mit ihren Kenntnissen der steierischen Mundart. „Heast as net“ oder auch „Koa Hiatamadl“ ernteten großen Applaus, dem die Zugabe „Sierra Madre del Su“ noch eins drauf setzte, denn fast die ganze Halle stimmte mit ein.

Der Abwechslung nicht genug, entführten die Wilchinger Sängerinnen die Zuhörer in die Südsee. „Tamboo, Bamboo Trinidad“ oder „Sambalele, kleiner Chico“ zauberte Karibikflair in die Halle. Mit der Zugabe „Atemlos durch die Nacht“ räumten die Sängerinnen unter großem Beifall die Bühne. Den Schlusspunkt setzte der Männergesangverein Detzeln. Und wen wunderts? Sie hatten wiederum eine große Überraschung parat und schmetterten die Hymne des FC Liverpool „You'll never walk alone“ mit großer Überzeugungskraft in den Konzertsaal. Mit dem Lied „Der kleine Teddybär“ zeigten sie sich von der humorvollen Seite. Eine geforderte Zugabe gewährte der Dirigent nur unter der Maßgabe, dass das Publikum nach Leibeskräften mitsingt. Zu dem populären „Bajazzo“ stimmte der ganze Saal voller Freude mit ein und rüttelte vermutlich das ganze Dorf aus dem Schlaf.