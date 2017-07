Dettighofen Gemeinderat genehmigt Radwegprojekt

Die Planungen zum neuen Radwegenetz nehmen langsam Gestalt an. Die Gemeinde Dettighofen genehmigte die Planungen für die Abschnitte Baltersweil bis L 165 Wangental sowie L 165 Wangental bis Jestetten. Die Kosten betragen rund 830 000 Euro.

Die Radnetzgestaltung im Jestetter Zipfel beschäftigte den Gemeinderat Dettighofen und war Anlass ausgiebiger Diskussionen. Bürgermeisterin Frei begrüßte Dieter Bollinger vom Regierungspräsidium Freiburg, der die Projekte erläuterte, die derzeit im Planungsfokus des Präsidiums stehen. Für Dettighofen von Bedeutung sind die Radwege zwischen Baltersweil und Jestetten, hier soll es die Abschnitte Baltersweil bis L 165 Wangental sowie L 165 Wangental bis Jestetten geben.

Außerdem ging es um die Planung L 165 Radweg Wangental. Grundlage für die gesamte Konzeption sind das Radnetz BW und das Radverkehrskonzept des Landkreises Waldshut. Diskussionen gab es im Gemeinderat vor allem um die angedachte Planung im Wangental. Bollinger erläuterte, dass es parallel entlang der L 165 keinen Radweg geben werde, da ein derartiger Eingriff in das vorhandene Naturschutzgebiet nicht zulässig wäre. Deshalb würden im Wangental vorhandene Wirtschaftswege ausgebaut.

Das Projekt ist eine Gemeinschaftsmaßnahme in Zusammenarbeit mit dem Kanton Schaffhausen, finanzielle Förderung ist über die sogenannte Interreg V ABH (Alpenrhein, Bodensee, Hochrhein) möglich, wobei der Fördersatz auf deutscher Seite bei 60 Prozent, auf der Schweizer Seite bei 30 bis 50 Prozent liegt. Der Übergabepunkt zwischen Deutschland und der Schweiz würde auf dem Wirtschaftsweg der Gemarkung Baltersweil liegen.

Mit der Tatsache, dass die Baulast nach der Fertigstellung an die Gemeinde gehen soll, konnte sich Marion Frei nicht anfreunden. Die Bürgermeisterin betonte, dass sie die Radwegplanung befürworte, zu bedenken sei aber auch, dass ein Radweg einen höheren Anspruch an Unterhalt habe, als ein blosser Wirtschaftsweg. Bollinger musste zu diesem Punkt Überzeugungsarbeit leisten und erklärte, dass Radwege, die auf Wirtschaftswegen der Gemeinde verlaufen, schon deshalb nicht ans Land gehen könnten, weil dies ja einer Enteignung gleich käme.

Schlussendlich sprach sich das Gremium einvernehmlich für die Annahme der Radwegplanung aus, die Kosten für den Radweg Wangental sind mit 830 000 Euro geschätzt, der Ausbaustandard soll dem der Schweiz angepasst werden. Die Antragstellung für Fördermittel kann noch in diesem Jahr erfolgen. Dass sich die Radfahrer freuen werden, kam in der an die Sitzung anschließenden Bürgerfragestunde zum Ausdruck.