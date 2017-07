Dettighofen Gemeinde Dettighofen trennt sich von Wirtschaftswegen

Wege im Gewann Bachtobel und Steinweg sollen dem Staat zu einem Preis von 0,25 bis 0,30 Euro pro Quadratmeter verkauft werden. Die Gemeinde will so vor allem Unterhaltskosten sparen.

Um den Verkauf von Wirtschaftswegen im Gewann Bachtobel und Steinweg ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Dettighofen. Michael Albrecht berichtete in der Sitzung, er wäre jahrelang der Meinung gewesen, dass beispielsweise der Bachtobelweg nicht im Besitz der Gemeinde sei, da dieser komplett von Staatswald umgeben sei. „Der Weg ist in schlechtem, ausgeschwemmten Zustand und bereitete mir zunehmend Kopfzerbrechen“, so der Förster.

Erst da war klar geworden, dass es sich hier um ein Objekt im Eigentum der Gemeinde handle. Vom Staatsforst lag der Gemeinde nun ein Kaufangebot zum Preis von 0,25 bis 0,30 Euro je Quadratmeter vor. Im Gremium wurde kontrovers diskutiert, ob es Sinn mache, Wege im Gemeindebesitz zu behalten, die für die Gemeinde eigentlich keinen Nutzen haben.

Markus Glattfelder sprach sich dafür aus, diese Last abzugeben, um dadurch Unterhalts- und Sanierungskosten zu sparen. Artur Tröscher sah die notwendigen Instandsetzungsmassnahmen nicht so gravierend, im Bachtobelweg sei nur ein kleines Stück ausgeschwemmt. Er wollte für das seiner Meinung nach zu geringe Angebot nicht verkaufen. Einig war man sich, dass im Falle eines Verkaufs zumindest ein Überfahrtsrecht für die Gemeinde eingetragen werden müsse.

Mit sieben Ja- und zwei Nein-Stimmen (Artur Tröscher und Daniel Erne, beide UBV) beschloss der Gemeinderat schließlich, dem Staatsforst drei Wege zum Preis von mindestens 0,30 Euro pro Quadratmeter und der Bedingung eines Überfahrtsrechts zum Verkauf anzubieten.