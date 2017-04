Dettighofen Funk-Wasserwähler sollen eine neue Tecknik für komfortablere Ablesung bringen

Die Gemeindeverwaltung Dettighofen möchte Funk-Wasserzähler einbauen. Die Gemeinderäte können sich noch nicht dafür entscheiden, daher wurde der Beschluss darüber vertagt.

Die Gemeindeverwaltung hat den Wunsch, dass die privaten Haushalte auf Funk-Wasserzähler umgestellt werden. Der Gemeinderat diskutierte das Thema und vertagte diesen Tagesordnungspunkt. Im Gemeindegebiet gibt es 463 Wasserzähler, die nach Ablauf der Eichzeit von sechs Jahren ausgewechselt werden müssen. Da 2017 insgesamt 213 Zähler zum Austausch anstehen, sah die Verwaltung einen guten Zeitpunkt, um auf Funkzähler umzusteigen. Die Umstellung sollte im Laufe von zwei Jahren erfolgen. Bis 2020 sollen dann alle Zähler in der Gemeinde umgestellt sein.

Bürgermeisterin Marion Frei erläuterte die Vorteile von Funkwasserzählern, die zum Einen in einem geringeren Ableseaufwand durch die Bauhofarbeiter bestünden. Durch das sogenannte „Drive by System“ könne quasi im Vorbeifahren, zum Beispiel im Rahmen der Schneeräumung, abgelesen werden. Die Gefahr von Ablese- und Übertragungsfehlern entfalle, mittels dem anzuschaffenden Tablet könnten die Mitarbeiter auch auf andere EDV-Systeme zugreifen und für die Angestellten des Steueramtes würde die manuelle Eingabe der Ableselisten dank einer Schnittstelle ans Rechenzentrum entfallen. Außerdem wäre für die Ablesung per Funk kein Zugang zum Zähler notwendig, der Hausbewohner würde also nicht gestört.

Die Verwaltung hatte derzeit einen jährlichen Ableseaufwand von 4208 Euro geschätzt, der aus den erbrachten Ablesestunden der Bauhofmitarbeiter und dem Aufwand des Rechnungsamts ermittelt wurde. Unter den auf dem Markt befindlichen Unternehmen wurde seitens der Verwaltung die deutsche Firma Andrae favorisiert, die ausführlich über die neue Technik aufgeklärt habe. Laut Bürgermeisterin Marion Frei würden im laufenden Haushaltsjahr einmalige Kosten für Tablet und Funkmodem in Höhe von 1400 Euro anfallen. Die Wasserzähler mit Funkmodul würden pro Stück mit 49,40 Euro zu Buche schlagen, während ein herkömmlicher Zähler 24,50 Euro koste. Der Mehraufwand würde sich jedoch bis im Jahr 2020 mit der dann erreichten gesamten Umstellung auf ein innovatives System durch den geringeren Ableseaufwand bezahlt machen.

Die Gemeinderäte konnten sich auf die Schnelle jedoch nicht mit dem Vorschlag der Verwaltung anfreunden. Konrad Leber (Fraktion UBV) fühlte sich gar überrumpelt und erklärte: "Ich tue mich schwer, an diesem Abend eine Entscheidung zu treffen." Für ihn sei noch wichtig zu wissen, was ein etwaiges Software-Update kosten würde oder wie belastbar das Material der Funkwasserzähler sei.

Karl Probst (UBV) fragte, was passieren würde, wenn es die von der Verwaltung ins Auge gefasste Firma in wenigen Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt. Obwohl Markus Glattfelder (UBV) meinte, dass man sich grundsätzlich auf die Vorarbeit und Prüfung der Verwaltung verlassen sollte, mochte das Gremium keine Entscheidung im Sinne der Sitzungsvorlage treffen. Das Thema Wasserzähler wurde daher vertagt. Marion Frei will dann weitere Details und Referenzen vorlegen, die den Räten eine Entscheidung erleichtern sollen.