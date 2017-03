Dettighofen Frauen aus Dettighofen sammeln Geld für Kinder aus dem Senegal

Die Aktion „Kinderherzen“ stößt auf gute Resonanz. Die Adventsfenster-Aktion im vergangenen Jahr in Baltersweil brachte nun insgesamt 1158 Euro ein – Geld, dass herzkranken Kindern aus dem Senegal die Behandlung in Deutschland ermöglichen soll.

Dettighofen (rim) Die Aktion „Kinderherzen“, die Christa Fritschi in Orsingen, Kreis Konstanz, vor Jahren ins Leben gerufen hat, stößt immer auf eine große Resonanz. Drei Frauen, Birgit Manz, Thea Kaschel, Silke Schaub, aus Baltersweil haben mit ihrer Aktion „Adventsfenster“ in Baltersweil großen Erfolg gehabt. Insgesamt kamen 1158,42 Euro zusammen.

Das Geld wurde an Christa Fritschi im schweizerischen Orsingen übersandt, welche die Kontakte zwischen den Ärzten in Deutschland und im Senegal koordiniert, die Gelder verwaltet und die Kinder mit ihrer Begleitung für die Zeit ihres Hiersein aufnimmt. Fritschi hilft damit herzkranken Kindern aus dem afrikanischen Senegal, die in Deutschland operiert und geheilt werden zu lebensrettenden Herz-OP’s. Von den Spendengeldern werden die Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Akut-Krankenversicherungen sowie die Flugkosten finanziert.

Seit 1999 wurden 52 Kinder am Herzen operiert. Die Ärzte verzichten auf ihre privatärztlichen Honorare. Die drei Frauen aus Baltersweil haben zum dritten Mal diese Aktion gestartet und dabei insgesamt 2954,10 Euro eingesammelt. “Schön, dass es solche Projekte gibt und wir alle zusammen ein bisschen dazu beitragen können", resümierte das Organisations-Team aus Baltersweil.