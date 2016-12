Dettighofen Engagierte junge Darsteller führten das Krippenspiel in Dettighofen auf

Das Krippenspiel „Pokemon gesucht – Jesus gefunden“ führten 13 Schüler der achten Klasse der Realschule in Jestetten in Dettighofen auf.

Krippenspiel auf moderne Art: In der alt-katholischen Erlöserkirche in Dettighofen feierten die Gläubigen den Heiligabend mit einem gut besuchten Gottesdienst. Er wurde von Pfarrer Georg Blase zelebriert und von der Chorgemeinschaft Dettighofen (Melodia und Cäcilienchor) mitgestaltet. Das Krippenspiel unter dem Titel „Pokemon gesucht – Jesus gefunden“ wurde von 13 Schülern der achten Klasse der Realschule in Jestetten aufgeführt. Unter den Darstellern waren Schüler aus sechs Nationen: aus Polen, Rumänien, Italien, Tunesien, Zypern und Togo. Pfarrer Georg Blase hatte das Krippenspiel gemeinsam mit den Schülern eingeübt. Die Chorgemeinschaft sang passende Weihnachtslieder zum Krippenspiel. Am Kirchenausgang verteilte Pfarrer Georg Blase schließlich Beutel mit Feigen als kleines Geschenk für die Gläubigen.