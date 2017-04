Dettighofen Ein Ort zum Verweilen soll der neue Spielplatz beim Gemeindezentrum Dettighofen werden

Der Gemeinderat beschließt, dass Angebote für einen Spielplatz beim Gemeindezentrum Dettighofen eingeholt werden sollen.

Der Bau eines Spielplatzes beim Gemeindezentrum Dettighofen wird in Angriff genommen. Der Gemeinderat hat nun den Gestaltungsplan beschlossen. Jetzt werden Angebote eingeholt. Bereits im Juni 2016 hatte das Gremium dafür 20 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Ein Teilgrundstück der Wiese bei der Gemeindehalle soll zum Spielplatz werden, die restliche Fläche zum Bolzplatz. Von Martin Wassmer lag den Räten ein Entwurf zur Spielplatzgestaltung vor. Vorgesehen sind Stahlseilbahn, Bodentrampolin, Wippe, Tischtennisplatte und Federspiele. Als großes Element ist ein Spielturm angedacht. Zudem soll es Bänke und Tische geben. Auf einen Sandkasten soll aus hygienischen Gründen verzichtet werden.

Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich auf 22 950 Euro, gerechnet wird mit diversen Spenden und Eigenleistungen. Ein großer Posten entfällt auf die Fallschutzmatten mit 6750 Euro, die unter dem Spielturm angebracht werden sollen. Nach eingehender Beratung einigten sich die Gemeinderäte und beschlossen einstimmig, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und Angebote einzuholen.

Sobald diese vorliegen, kann entschieden werden, ob der Platz in diesem Jahr in Auftrag gegeben wird und wie bezüglich des Spielturms verfahren werden soll. Die Firma Holzbau Wassmer wollte diesen in Eigenarbeit erstellen, nun muss allerdings abgewartet werden, wie und wann Martin Wassmer nach dem Großbrand in der Produktionshalle seiner Firma überhaupt produzieren kann.