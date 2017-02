Dettighofen Die närrische Late-Night-Show zeigt es: Die Dettighofener wissen zu feiern

Die Late-Night-Show der Dettighofener Narren lockt zahlreiche Gäste an. Die Gags bringen das begeisterte Publikum zum Johlen.

Brechend voll war die Dettighofener Halle, als die Guggenmusik Gülläschopfer mit lauter Musik durch den Saal auf die Bühne marschierte. Dettighofen weiß, Fasnacht zu feiern, auch aus den Nachbarorten fanden sich zahlreiche Gäste zur Late-Night-Show ein, die die Narretei genossen. Darunter auch die Gemeindehäuptlinge aus der Nachbarschaft, wobei aus Klettgau noch der alte Regent die Gemeinde repräsentierte. Mit Florian Hauser kam ein Bürgermeisterkenner auf die Bühne und berichtete als Hausmeister über die wichtigsten Geheimnisse aus dem Rathaus sowie über den „Rotz, den die Gülläschöpfer aus ihren Instrumenten rausblasen“. Auch die Leihgabe aus dem Hotzenwald für die Moderation der Show war dem Büttenredner bekannt.

Aus Grießen hatten sich die Dettighofener fleißige Ameisen von der Kfd-Frauengruppe eingeladen, die mit anmutigen Tanzbewegungen und flotter Musik zum Thema „Arbeit ist das halbe Leben“ eine Choreografie boten. Auch die jüngere Abteilung der Grießener Turnerinnen begeisterte das Publikum mit hochkarätigen Tanzdarbietungen. Aber selbstverständlich gibt es auch Männer, die wissen, wie sie ihren Körper gekonnt und tänzerisch in Szene setzen können. Die Männer der Narrenzunft aus Jestetten, genannt „Los Blamablos“, waren alles andere als blamabel. Geradezu grandios bewegten sich die gestandenen Mannsbilder über die Bühne und setzten so machen (weiblichen) Gast in Verzückung.

Aber auch Markus Glattfeder, Michael Mülhaupt und Michael Läule standen diesem Programmpunkt als „The Beauties“ in nichts nach. Mit perfektem A-cappella-Sound und einer synchronen Haarwasch-Präsentation zum Rhythmus von "Dirty Dancing" wurde das Publikum zum Johlen gebracht. Die Zuschauer in den vorderen Reihen wurden gleich mitgewaschen. Zwei Bähnler, Mario Moser und Konrad Leber, erzählten von so manchen Missgeschicken, die sich übers Jahr in Dettighofen zugetragen hatten: über offen gelassene Türen, Rohrbrüche, das Lohnniveau im Rathaus und mit trulla-trulla-trulllala wurde auch die Bürgermeisterwahl in Klettgau kommentiert.

Die Fasnachts-Schroter aus Baltersweil verurteilten einen Hästräger zum Schnapskonsum, weil er sein Gewand verloren hatte und den Landfrauen wurde ein Orden verliehen. Dann hieß es Bühne frei für die MS-Rampensau der Bergemer Fasnachtsgruppe, die eine Revue zeigte. Ganz nach Traumschiff-Manier wurde mit Glamour nicht gegeizt: perfekte Kostümierung, passende Inszenierung, 24 Musiktitel, die von 15 Akteuren auf gekonnte Weise präsentiert wurden.

Dabei blieb den närrischen Gästen vor Begeisterung schier der Mund offen stehen. Ganz gleich, ob volkstümliches Liedgut, wie „Nimm mich mit auf die Reise“, gesungen von Edi Koudelka, der mit über 80 Jahren immer noch mitmacht, oder „Woman in Love“ mit viel Sexappeal und überzeugender Ausstrahlung durch Esther Burch sowie rockigem Sound mit „Born to be Alive“, die Show sprengte den Rahmen des Bekannten. Mit stehendem Applaus zollten die Zuschauer ihre Anerkennung für diese große Leistung für nur einen Abend Narretei.

