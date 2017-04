Dettighofen Die alt-katholische Frauengemeinschaft Dettighofen ist ein kleiner Verein mit großem Engagement

Die alt-katholische Frauengemeinschaft Dettighofen kümmert sich um soziale und kirchliche Zwecke und pflegt auch die Gemeinschaft.

Die Tätigkeiten des mit 15 Mitgliedern kleinen Vereins, der alt-katholischen Frauengemeinschaft Dettighofen (davon zwei aus Hohentengen) sind umso bemerkenswerter. Sie engagierten sich im vergangenen Jahr für soziale Zwecke, aber auch die Geselligkeit untereinander hatte ihren Raum bei den Frauen. Die Hauptversammlung wurde von der Vorsitzenden Gerlinde Häring mit einer herzlichen Begrüßung, die auch Pfarrer Georg Blase einschloss, im Gasthaus Löwen in Dettighofen eröffnet. Anne Rosch las besinnliche Worte aus einem Büchlein vor und stimmte danach den Canon „Wo zwei oder drei in meinem Namen (Gottes) zusammen sind, da bin ich unter ihnen“ an und alle sangen mit.

Karin Vermöhlen brachte das Vereinsjahr in Erinnerung. Der Pfarrgarten bei der Kirche wurde in einer gemeinsamen Aktion von den Frauen beackert. Mitgefeiert wurde in Jestetten das Erntedankfest und das eigene Erntedankfest der Kirchengemeinde fand unter großer Beteiligung auf dem Rastplatz Käppelle bei Baltersweil statt. Bei verschiedenen Veranstaltungen hatte Karin Vermöhlen aus den Annalen, ausgehend ab der Nazizeit bis in die Neuzeit, vorgelesen. Die Frauen hatten demnach damals in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle. Auch aus der Geschichte des Reformators Martin Luther hatten Karin Vermöhlen und Anne Rosch vorgelesen. Die Lesung wurde der Vers „Wunder erhalten die Freude am Leben“ und mit weiteren zutreffenden Versen unterstützt. In den Protokollbüchern aus Jahren davor wurde der schlechte Kirchenbesuch beklagt.

Kassiererin Reinhilde Hartmann berichtete von geordneten Finanzen, auch wenn diese sich nicht üppig darstellen. Das Sparschwein, dessen Inhalt für den Kirchenschmuck und diverse Dinge Verwendung findet, enthielt den stattlichen Betrag von 145,94 Euro. Pfarrer Georg Blase schlug die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erfolgte. Die vorgesehene Spende des Frauenvereins in Höhe von 100 Euro ist für den Ausflug der Kommunionkinder vorgesehen. Der diesjährige Ausflug der Frauengemeinschaft ist als Schifffahrt auf dem Rhein angedacht. Der Termin wird noch bestimmt.