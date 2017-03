Dettighofen Die Sänger des Gemischten Chors Dettighofen bereiten sich auf ihren Liederabend vor

Der Gemischte Chor Dettighofen lädt zum Liederabend in die Gemeindehalle ein.

Zum Frühlingserwachen gestaltet der Gemischte Chor Dettighofen am Samstag, 1. April, um 20 Uhr seinen traditionellen Liederabend in der Gemeindehalle. Ein bunter Strauß abwechslungsreicher internationaler Lieder erwartet die Konzertbesucher. Der Gemischte Chor als Freund heiterer und beschwingter Melodien, unter Chorleiterin Brigitte Moser, wird weitere drei Chöre auf die Bühne bitten, um den Besuchern einen fröhlichen Abend zu offerieren. Es sind dies der Männergesangverein Detzeln (unter der Leitung von Jochen Stitz), der Männergesangverein Unterlauchringen (unter der Leitung von Reinhold Indlekofer) und der Frauenchor Wilchingen aus der benachbarten Schweiz, der ebenfalls unter der Leitung von Brigitte Moser steht. Erklingen werden Evergreens, Volkslieder, Wein- und Trinklieder sowie Folkloristisches, auch aus Südafrika und Brasilien. Die vier Chöre werden beim Liederabend jeweils zwei Auftritte haben. In der Pause wird es eine Tombola geben. In der Gemeindehalle wird bewirtet.