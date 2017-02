Dettighofen Die Narren in Dettighofen wählen "Kreuzfahrt ins Glück" als Motto für Ball und Umzug

Hier finden Sie die Termine für die heiße Phase der Fasnacht in Dettighofen:

Die Fasnacht startet durch. Am Schmutzige Dunschtig, 23. Februar, ist ab 4 Uhr Wecken und Fasnachtsausrufen durch die Gülläschöpfer in der Gemeinde. Die Schließung von Schule, Kindergarten und Rathaus mit Entmachtung der Bürgermeisterin folgt. Ab 13.30 Uhr ist Bewirtung durch den Kulturclub Nightlife in Tröscher's Scheune. Ab 14.11 Uhr findet der Hemdglüngli-Umzug mit den Gülläschöpfern und allen Narren ab Tröscher's Scheune durch die Wittmer-, Alpenblick- und Würtenberger Straße statt. Ab 14.44 Uhr ist Narrenbaumstellen durch die Fasnachts-Schroter auf Artur's Mistplatte. Einen Taxi-Fahrdienst gibt es ab 19 Uhr im Halbstundentakt in der Gemeinde.

Am Freitag, 24. Februar, ist ab 20.11 Uhr die legendäre "Late-Night-Show" in der Gemeindehalle, präsentiert durch die Landfrauen Dettighofen und den MV Dettighofen sowie den Bergemer-Rampensäu. Den Taxi-Fahrdienst gibt es ab 23.30 Uhr im Viertelstundentakt innerhalb der Gemeinde.

Am Fasnachts-Samschdig, 25. Februar, ist ab 20.11 Uhr Kostümball mit dem Motto "Kreuzfahrt ins Glück" in Tröscher's Scheune, präsentiert von den Fasnachts-Schrotern. Jede Gruppe erhält einen Preis. Der Taxi- fahrdienst fährt ab 19.30 Uhr im Halbstundentakt innerhalb der Gemeinde.

Am Fasnachts-Sunntig, 26. Februar, ist ab 14.11 Uhr Umzug mit dem Motto "Kreuzfahrt ins Glück". Aufstellung ist um 14 Uhr in der Alpenblick-/Wittmerstraße mit Richrung Schlesi-Brunnen. Jede Gruppe erhält einen Preis. Um 17 Uhr ist Narrenbaum-Versteigerung durch den Neubürger FLO in Tröscher's Scheune. Am Fasnachts-Dienstig, 28. Februar, ist ab 14.11 Uhr Kinderball mit dem Motto "Cowboy und Indianer" in der Gemeindehalle, organisiert durch den Kindergarten Bergenland-Dettighofen. Am Samstag, 11. März, findet in Baltersweil am Käpelle ab 17.11 Uhr die Böög-Trauer-Rede statt mit anscließender Böög-Verbrennung auf dem Fasnachtsfeuer unter den traurigen Klängen der Gälläschöpfer, organisiert vom Kultur-Club Nightlife. Dies findet bei jeder Witterung statt.