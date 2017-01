Dettighofen Dettighofer Haushalt mit begrenztem Spielraum

Gemeinde muss Grundstücke im Gewerbegebiet Berwangen und im Areal Ob der Hohlgass III verkaufen. DRK-Neubau vorerst zurückgestellt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dettighofen (rkr) Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2017 verabschiedet. Die Gemeinde versucht eine Art Quadratur des Kreises: Sie will investieren, aber auch sparen. Bürgermeisterin Marion Frei erinnerte daran, dass 2016 einige geplante Investitionen zurückgestellt werden mussten. „Auch für 2017 ist der finanzielle Spielraum der Gemeinde begrenzt.“

Rechnungsamtsleiter Helm hatte eine umfangreiche Dokumentation vorbereitet, um den Räten die Planung für 2017 vorzustellen. Mit einem Volumen von 4,9 Millionen Euro lag der Entwurf des Verwaltungshaushaltes geringfügig über dem Ansatz des Vorjahres. Im Vermögenshaushalt ergab sich mit einem Volumen von 1,98 Millionen Euro hingegen eine Steigerung um 15,6 Prozent.

Nachdem im Vorjahr die Durchführung der Kreisstraßensanierung in Baltersweil und Berwangen, inklusive der Neudimensionierung der Wasserleitung in Berwangen verschoben werden mussten, sind im neuen Haushaltsplan nun Mittel für diese Maßnahmen vorgesehen.

Ein weiterer großer Posten auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts sind Erschließungsarbeiten im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Ob der Hohlgass III. Für den Neubau der DRK Rettungswache ans Feuerwehrhaus wären Kosten in Höhe von 487 950 Euro im Raum gestanden. Diesen Betrag wollte die Verwaltung jedoch nicht in den Haushalt einstellen, das Thema sei noch nicht spruchreif, so die Bürgermeisterin.

Ebenfalls in Wartestellung muss die Sanierung des Hochbehälters Albführen bleiben, es würden Kosten in Höhe von 237 600 Euro entstehen. Hier soll zunächst geprüft werden, ob es Zuschussmöglichkeiten gibt.

Mit zwei weiteren vorgeschlagenen Verzichtsmaßnahmen waren die Gemeinderäte nicht einverstanden. Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung wollten sie die Kosten für eine zentrale Entkalkungsanlage in der Gemeindehalle in Höhe von 5000 Euro und für die Ersatzbeschaffung eines Lasters für den Bauhof in Höhe von 25 000 Euro im Vermögenshaushalt bereitstellen.

Nach eingehender Diskussion einigte man sich, diese zwei Maßnahmen zu berücksichtigen. Die Finanzierung soll durch eine geringere Zuführung zur Rücklage erfolgen.

Damit die gesamte Rechnung am Schluss aufgehen wird, müssen die Bauplätze im Gewerbegebiet Berwangen und im zweiten Bauabschnitt Ob der Hohlgass III verkauft werden. Die Liste der zahlreichen Interessenten lässt vermuten, dass die Grundstücke erfolgreich vermarktet werden können.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan wurden mit den zwei aufgenommenen Änderungen einstimmig beschlossen. Marion Frei bedankte sich bei Rechnungsamtsleiter Helm für die einwandfreie Vorbereitung. Sie betonte: „Ich freue mich, die Herausforderungen des neuen Haushaltsjahres anzupacken.“