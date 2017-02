Dettighofen Dettighofen und Baltersweil gehen neue Wege in der Fasnacht

Fasnacht soll künftig im Jahreswechsel in Dettighofen und Baltersweil stattfinden. Dafür wurde die Neue Narren-Vereinigung gegründet, die die Organisation in Dettighofen übernehmen soll.

In der Gemeinde Dettighofen werden ab diesem Jahr neue Wege der Fasnacht gegangen. Die Fasnacht findet nicht mehr wie bisher seit etwa 40 Jahren in Baltersweil statt, sondern im Jahreswechsel in Dettighofen und Baltersweil. Dazu wurde der Fasnachtsverein „Neue Narren-Vereinigung“ (NNV) gegründet – im Hinblick auf die Vorgaben „Eine Gemeinde – eine Fasnacht“. Damit enden die über 40 Jahre Fasnacht durch die Narrengesellschaft Baltersweil in Baltersweil, mit dem Narrenvater Gerhard Riedmüller (ehemals Bürgermeister) sind offensichtlich genug.

Zum geschichtlichen Hintergrund: In früheren Jahren hatte jeder Ortsteil (Dettighofen, Baltersweil, Berwangen) eine eigene gut laufende, bäuerliche, alemannische Fasnacht, die in jedem Ortsteil in den dekorierten Wirtschaften und zum Teil in Kellern, Scheunen oder einfach auf der Straße gefeiert wurde. In Eichberg fand diese Fasnacht in Bägi’s „Rebstock“ statt, in Berwangen wurde im „Löwen“ und früher im Simmler-Gewölbekeller, dann später im Rathaus Fasnacht gefeiert. In Baltersweil war der „Adler“ und die „Neue Welt" Treffpunkt für die Fasnächtler, man benutzte auch die örtliche Grundschule als Narrenhaus, später dann die Feuerwehrremise. In Dettighofen feierte man früher die Fasnacht im „Sternen“ und im „Löwen“, in den vergangenen Jahren hat sich Tröscher’s Scheune etabliert. Jeder Ortsteil hatte zudem einen eigenen Hemdglüngi-Umzug am Schmutzigen-Dunschdig.

Nach dem Bau der Gemeindehalle im Jahre 1975 wurden die größeren Fasnachtsveranstaltungen in die Halle verlegt. In Dettighofen stellte dann später die Rothuus-Jugendgruppe das Seifenkistenrennen auf die Beine. Am Schmutzige Dunschdig war in der Halle immer der Luntschenball, durchgeführt vom Gemischten Chor Dettighofen. Am Freitag hielt die „Märzen“-Jugendgruppe, später der FCD, ihre Tanzveranstaltungen in der Halle ab.

Am Samstag war traditionell der Maskenball in der Grundschule in Baltersweil mit der legendären Bar im Keller. Am Sonntag führte die Dorfgemeinschaft jeweils den jahrzehntelangen (bis vergangenes Jahr) praktifizierten Dorfumzug in Baltersweil durch. Am Sonntagabend war immer in der Gemeindehalle Dettighofen der Musikerball, veranstaltet vom Musikverein Dettighofen. Am Rosenmontag ging es dann immer hoch her im Berwanger Rathaus. Am Fasnachtsdienstag war der Bunte Nachmittag der Landfrauen Dettighofen in der Gemeindehalle mit anschließendem Kehrausball und der Fasnachtsverbrennung mit Grabrede.

Nicht wie sonst, findet die diesjährige Fasnacht nur in Dettighofen statt. Bereits in früheren Jahren gab es in Dettighofen keinen Fasnachtsverein. Die Fasnacht haben jeweils die örtlichen Vereine zusammengestellt. Demzufolge ist de „Neue Narren-Vereinigung“ nur für den Ortskern Dettighofen zuständig. Die Narren in Baltersweil haben Pause und müssen sich bis nächstes Jahr gedulden.

Aktuell findet in diesem Jahre die Fasnacht unter dem Motto „Kreuzfahrt ins Glück“ statt. Als neuer Narrenvater wurde Mario Moser etabliert.