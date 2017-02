Dettighofen: Freie Landfrauen ziehen Bilanz

Spende von der Gemeinde für Engagement in der Ortsteilen Baltersweil und Berwangen. Bürgermeisterin lobt Engagement

Dettighofen (rim) Die Mitglieder des Vereins „Freie Landfrauen Baltersweil-Berwangen“ trafen sich im Gasthaus Löwen in Dettighofen zur Hauptversammlung. Sie halten die öffentlichen Anlagen und Rabatten in den beiden Ortsteilen in Ordnung und kümmern sich auch um viele andere Dinge, die nicht nur die Öffentlichkeit betreffen.

Bürgermeisterin Marion Frei zollte den Frauen großes Lob für ihre engagierte Tätigkeit und die Ausrichtung des Seniorenausflugs der Gemeinde. Mit einer Geldspende sagte die Rathauschefin Dank dafür, dass die Landfrauen nicht nur die Pflege der Anlagen übernehmen, sondern auch die Kosten.

Schriftführerin Monika Ritzmann informierte über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Für die Weihnachtsfeier hatte sich das EKS Schaffhausen die Gemeindehalle in Dettighofen ausgesucht. Die Landfrauen übernahmen die Bewirtung. Kassiererin Birgitt Furlani konnte von einer guten Kassenlage berichten.

Die 53 Mitglieder besuchten auch die von Anni Hartmann geleiteten Turnstunden in der Gemeindehalle. Beste Besucher waren Ingrid Enderling und Emmy Meier, sie hatten alle Turnstunden besucht. 33 Turnstunden besuchte Hannelore Frei, gefolgt von Pia Albrecht mit 31 Turnstunden. Ihnen wurde ein Gutschein und Blumen überreicht.

Der Termin für den Seniorenausflug am 10. Mai, der Ausflug der Landfrauen am 27. Mai, Ziel ist voraussichtlich Ulm.