Dettighofen Der junge Rennfahrer Benedikt Westerholt startet durch

Der 16-jährige Benedikt Westerholt aus Dettighofen ist beim ersten Autorennen der Langstreckenserie in Spa Francorchamps dabei.

„Ich bin am Samstag erst mein viertes Autorennen gefahren“, sagt Benedikt Westerholt. Die ersten Erfahrungen hat der 16-Jährige auf einem 143 PS starken BMW 318is gesammelt. Ende März bekam Westerholt die Chance zu Testfahrten beim Team P1 Racing powered by Ehret Motorsport. „Aufgrund meiner Leistungen an den zwei Testtagen war ich sofort dabei und durfte letztes Wochenende mein erstes Rennen in dem neuen Team fahren.“

„Bei Langstreckenrennen fahren unsere Rennwagen gleichzeitig auf der Rennstrecke. Die Wertung erfolgt dann aber in eigenen Klassen“, erklärt Westerholt. „Wir setzen zwei 333 PS starke BMW M235i Racing in der Klasse NES7 ein. Das ist die zweitschnellste Klasse in der NES 500. Das erstes Auto fährt auf Sieg und das zweite Auto ist unser Junior Team.“ Die Langstreckenrennen gehen über vier Stunden und bei den Tankstopps wechseln die Fahrer.

„Am Freitag war ich für Einstellfahrten bei sonnigem Wetter auf der Strecke. Am Samstag hat es dann vor dem Qualifying angefangen zu regnen. Die Strecke war total nass und der Regen hörte nicht auf. Ich musste als zweiter Fahrer auf unserem Auto meine Qualifikationszeit fahren. Ich war noch nie im Regen mit Regenreifen auf einer Rennstrecke gefahren. Das war absolutes Neuland für mich. Auf meiner Outlap habe ich dann auch gleich bei 220 Kilometer pro Stunde den Bremspunkt am Ende der langen Kemmel-Geraden zu spät gesetzt, konnte mich aber durch den Notausgang retten. Also Kopf einschalten und volle Konzentration“, sagt der 16-Jährige.

Das Ergebnis: Mit 3:03.257 Minuten ist Westerholt über eine Sekunde schneller als der zweitschnellste Fahrer von P1 Racing. Damit steht fest, dass er auf seinem Wagen den Start des Vier-Stunden-Rennens fahren darf. Mit der Rundenzeit hat er den BMW in seiner Klasse auf Startplatz 3 gestellt. Der andere BMW von P1 Racing erreicht Startplatz 4. Dann der Schock vor dem Rennstart: Aufgrund eines technischen Defekts an der Funkanlage kommt Westerholt nicht rechtzeitig in die Startaufstellung und muss hinter dem Feld aus der Boxengasse starten. Anstatt Startplatz 3 in seiner Klasse fährt er als 32. dem Feld im Regen hinterher. „Ich sage lieber nicht, was ich dachte, aber es hilft ja nichts.“ Westerholt nahm die Herausforderung an. „In der ersten Runde bin ich schon auf die langsamsten Autos aufgeschlossen, konnte nach und nach überholen und mich nach vorne durchkämpfen.“

Nach einer Stunde standen Tankstopp und Fahrerwechsel an und Westerholt hat seinen Wagen an den nächsten Junior auf Platz 3 in seiner Klasse übergeben. Nach vier Stunden haben die P1 Racing Profis die Ziellinie auf dem zweiten Platz überquert und das Junior Team ist auf dem vierten Platz ins Ziel gekommen.

Zur Person

Benedikt Westerholt (16) besucht die 11. Klasse des Technischen Gymnasiums Waldshut, Fachrichtung Mechatronik. Seit seinem siebten Lebensjahr interessiert er sich für Motorsport. Von 2010 bis 2015 ist er im Kart aktiv gewesen, seit Juni 2016 fährt er Autorennen. 2017 startet er in der DMV NES 500 mit einem BMW M235i Racing mit dem BMW Sports Trophy Team P1 Racing powered by Ehret Motorsport.

(Abkürzungen: DMV – Deutscher Motorsport Verband, NES 500 – National Endurance Series, 500 Kilometer Streckenlänge)