Baltersweil Der Ski- und Snowboardkurs bringt dem Skiclub Baltersweil schöne Tage im Schnee

Der Skiclub Baltersweil genoss schöne Tage im Schnee bei seinem Ski- und Snowboardkurs.

Der Skiclub Baltersweil war zum Jahresende in Grüsch Danusa und führte seinen Ski- und Snowboardkurs durch. Am ersten Tag wahren es 79 Teilnehmer, am zweiten Tag 61 Teilnehmer. Bei schönstem Wetter und harten Pisten verliefen die zwei Tage unfallfrei. Es war wieder alles hervorragend von Michaela und Daniel Ramirez organisiert worden, schreibt der Verein in einer Mitteilung.