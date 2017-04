Dettighofen Der Hotzenwälder Autor und Künstler Conrad Schierenberg liest in Dettighofen

Der Autor und Künstler Conrad Schierenberg kommt mit seinen Texten auf Hochdeutsch und Alemannisch nach Dettighofen.

In der Bücherei der Wittmer Stiftung in Dettighofen findet am morgigen Freitag, 7. April, 20 Uhr, eine Lesung mit Conrad Schierenberg statt. Ganz egal, ob er seine Texte in unterschiedlichen Stimmungen auf Hochdeutsch oder Alemannisch liest, die Zuhörer werden sich nicht langweilen. Der im Jahr 1937 geborene Maler und Autor verbrachte seine Kindheit und Jugendzeit in Menzenschwand. Er blieb ohne Schul- und Berufsausbildung und verdiente sich in jungen Jahren den Lebensunterhalt als Stallknecht, Holzfäller und Hilfsarbeiter.

In Paris lernte er später das Malen und lebte zehn Jahre als erfolgreicher Künstler in London. Heute lebt Conrad Schierenberg in seiner alten Heimat auf dem Hotzenwald und malt Stillleben, Landschaften und manchmal verfremdete Menschen. Gelegentlich schweift er auch in die Abstraktion ab. Eine weitere Leidenschaft ist das Schreiben von Lyrik und Prosa. Im Jahr 2009 wurde Conrad Schierenberg im Grand Palais in Paris durch die Gesellschaft der französischen Künstler geehrt. Mit großer Freude nimmt er regelmäßig an Ausstellungen im südwestdeutschen Raum, der Schweiz sowie dem jährlichen Salon des Artistes Francais in Paris teil.