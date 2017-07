Dettighofen Der Gemeinderat Dettighofen gibt sein einstimmiges Ja für die Spielgeräte auf dem geplanten Spielplatz

Der Gemeinderat Dettighofen vergibt Aufträge für die Bestückung des geplanten Spielplatzes unterhalb der Gemeindehalle mit Spielgeräten und bewilligt zugleich eine Aufwertung der ursprünglichen Planung. Im Frühjahr soll alles fertiggestellt sein.

Der Gemeinderat hatte vor einem Jahr beschlossen, den alten Spielplatz bei der ehemaligen Schule in Dettighofen aufzugeben und auf einem Teil der Wiese unterhalb der Gemeindehalle einen Spielplatz einzurichten. Das Restgrundstück soll weiterhin als Bolzplatz genutzt werden. Im Haushaltsplan 2017 wurde ein Budget von 20 000 Euro eingeplant. Zimmermeister Martin Wassmer hatte sich bereit erklärt, die Planung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu übernehmen.

Durch den Großbrand bei der Firma Wassmer wurde das Vorhaben verzögert, im April beschloss das Gremium, Angebote für die Spielgeräte einzuholen. Danach wollte man sehen, ob und wann Wassmer das geplante Spielturmelement erstellen könne. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Angebote erörtert und nach Rücksprache mit Martin Wassmer die Bestellung der Spielgeräte vorgenommen.

Laut Vorschlag der Verwaltung sollen in einem ersten Bauabschnitt die fertigen Spielgeräte installiert und montiert werden, wobei neben dem Einsatz von Handwerkern und Bauhofmitarbeitern auch auf Eigenleistungen von Eltern und Bürgern gehofft wird. Hierzu plant die Verwaltung einen Aufruf im Mitteilungsblatt. Die Firma Holzbau Wassmer will die endgültige Spielturm-Planung und den Bau über den Winter vornehmen. Das große und in der Mitte des Platzes vorgesehene Element kann laut Ausführung der Verwaltung im Frühjahr 2018 aufgestellt werden.

Zur Debatte stand, ob neben den ausgeschriebenen Spielgeräten noch ein sogenanntes Balance-Rope mit einem Mehraufwand von 2000 Euro angeschafft werden soll. Die Verwaltung schlug weiter vor, die ursprünglich geplanten drei Federspielgeräte auf zwei zu reduzieren und dafür ein Zweier-Reck einzuplanen. Dies wurde vom Gremium begrüßt und gutgeheißen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Spielplatz in der Eichberger Straße einer Wohnbebauung weichen musste.

Für die zusätzlichen Maßnahmen und fehlende Materialien, wie Fundamente und Zaun, schlug Bürgermeisterin Marion Frei vor, das Budget um 7000 Euro zu erhöhen. Das Gremium beschloss die Budgeterhöhung einstimmig, ebenso einig war man sich, den Auftrag zur Beschaffung der Spielgeräte an die Firma Espas zu vergeben. Durch die Aufwertung des Spielplatzes mit Balance-Rope und Zweier-Reck glauben Verwaltung und Gemeinderat, dass der Platz auch für ältere Kinder attraktiv sein wird. Die Fertigstellung des Platzes soll mit einem Einweihungs- und Helferfest gefeiert werden.