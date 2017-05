Dettighofen Der Gemeinderat Dettighofen gibt grünes Licht für eine Lagerhalle in Baltersweil

Der Gemeinderat Dettighofen gibt grünes Licht für eine Lagerhalle in Baltersweil

Der Gemeinderat befürwortet den Neubau einer Halle zur Unterbringung von Materialien, Maschinen und Fahrzeugen des Betriebs Maier Bau in Baltersweil und stimmt für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Der Gemeinderat hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Hertwiesen auf der Gemarkung Baltersweil beschlossen. In der jüngsten Sitzung war Stadtplaner Till Fleischer vom Büro Geoplan anwesend, der dem Gremium die Planung erläuterte. Fleischer veranschaulichte, dass ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ein gutes Instrument sei, das sich immer wieder bewährt habe.

Grundprinzip sei, dass bebauungsrechtliche Maßnahmen greifen können. Mit dem Vorhabenträger werde jeweils ein Vertrag geschlossen, in dem sich dieser innerhalb einer bestimmten Frist zur Durchführung der Maßnahme verpflichte. Im konkreten Fall ging es um den Neubau einer Lagerhalle von 40 mal 22 Metern zur Unterbringung von Materialien, Maschinen und Fahrzeugen des Baubetriebs der Firma Maier Bau GmbH. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen gegebenenfalls Büroräume hinzukommen. Die Fläche mit 0,63 Hektar befindet sich schon im Eigentum der Firma und wird derzeit zu Lagerzwecken im Freien genutzt. Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan bereits als Gewerbebauentwicklungsfläche ausgewiesen.

Fleischer erläuterte, dass sich die Planung derzeit auf die zu bebauende Fläche beziehe, bezüglich Anbindung an die Landstraße werde später in Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden entschieden. Er verwies auch darauf, dass durch das Gebiet Leitungen verlaufen, die umverlegt werden müssten, außerdem müssten laut Umweltbericht 110 000 Ökopunkte ausgeglichen werden.

Gemeinderat Axel Schaub (Grüne) fragte, was passieren würde, wenn in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan die angedachte Planung durch den Vorhabenträger nicht zustande käme. Als Antwort erklärte Fleischer, dass der Bebauungsplan in solch einem Fall aufgehoben werden könnte. Vom Gremium einstimmig beschlossen wurden der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit.