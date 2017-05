Dettighofen Der Gemedinerat Dettighofen bringt das Gewerbegebiet Steinäcker auf den Weg

Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Steinäcker. Drei Betriebe melden Bedarf an, zudem soll eine Trocknungshalle für die Biogasanlage entstehen.

Der Schwerpunkt der gewerblichen Entwicklung der Gemeinde Dettighofen wird künftig im Ortsteil Berwangen gesetzt: Für das geplante Gewerbegebiet Steinäcker, in dem alle Grundstücke zwischenzeitlich von der Gemeinde erworben wurden, hat der Gemeinderat jetzt den Bebauungsplan beschlossen.

Um drei konkrete Bauvorhaben in diesem Gebiet zu realisieren, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Hier handelt es sich durchweg um bereits vorhandene örtliche Betriebe, die Erweiterungen oder die Verlagerung vorhandener Standorte beabsichtigen. Für übrige Flächen im Gebiet besteht ebenfalls Entwicklungsinteresse. Ausgehend von der bestehenden Biogasanlage und der Gemeindestraße Zum Sonnenberg wird auf dem dazwischenliegenden Gebiet eine neue Fläche mit 1,63 Hektar ausgewiesen, unter anderem soll hier eine Trocknungshalle für die Biogasanlage errichtet werden.

Bürgermeisterin Marion Frei begrüßte Stadtplaner Till Fleischer vom Büro Geoplan, der die Planung erläuterte. Fleischer verwies darauf, dass die Fläche bereits vor zwei Jahren in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden sei. Die Aspekte der Erschließung sollten geklärt werden. Ziel war eine bedarfsgerechte Planung mit größtmöglicher Flexibilität bei der künftigen Aufteilung. Die vorhandenen, das Gebiet umschließenden Wegenetze sollen genutzt werden. Die innere Erschließung soll den Erfordernissen angepasst werden und in Bezug auf Wasserführung, Straßenbeleuchtung und Straßenbreite einen ausreichenden Ausbaustandard erhalten. Bestehende Strom- und Trinkwasserleitungen müssten teilweise entfernt oder umgelegt werden, damit künftige Baugrundstücke nicht mit Leitungen durchzogen seien.

In Bezug auf die Entwässerung soll eine naturnahe Gestaltung erfolgen. Axel Schaub bemängelte, dass die Planung seines Erachtens in Bezug auf Regenrückhalt zu wenig Anforderungen an die Gewerbetreibenden stelle, während Fischer von einer guten Situation sprach. Der Planer erläuterte weiter, dass das Gebiet mit großen Baufenstern einfach aufgebaut sei und die Einteilung auf den bereits erfolgten Vorabstimmungen erfolgte.

Artenschutzrechtlich werden 210 000 Ökopunkte auszugleichen sein. Im Gebiet war ehemals ein Baumbestand und obwohl die Bäume bereits nicht mehr vorhanden sind, werden diese in die Berechnungen einbezogen. Mit Nistkästen für Vögel und Fledermäuse sowie Hecken und Bäumen am nördlichen Rand des Gebiets sollen die Beeinträchtigungen für Pflanzen, Tiere und Boden ausgeglichen werden. Die Aufstellung des Bebauungsplans, die Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom Gremium einstimmig beschlossen.