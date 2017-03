Dettighofen Der Förderverein des FC Dettighofen ist weiterhin auf Erfolgskurs

Der Förderverein des FC Dettighofen kann zahlreiche Projekte unterstützen oder erst ermöglichen. Außerdem unterstützt er den Hauptverein bei Organisatorischem.

Der Förderverein des FC Dettighofen hat in den 17 Jahren seines Bestehens den FC Dettighofen tatkräftig unterstützt. Dies sei auf allen möglichen Ebenen zu spüren gewesen – sowohl in finanziellen als auch ideellen und materiellen Bereichen. Diese Merkmale stachen in der jüngsten Hauptversammlung, die im Vereinsheim stattfand, besonders hervor.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Albert Moser, wies in seinen Ausführungen auf die Vielseitigkeit des Helfens durch den Förderverein hin. „Die seinerzeitige Gründung des Fördervereins hat sich bewährt. Manche Dinge konnten beschafft oder vorzeitiger erneuert werden.“ Der Förderverein nehme auch organisatorische Aufgaben wahr, wodurch der Hauptverein entlastet werde.

In seinen Ausführungen als Vorsitzender ging Moser auch auf die allgemeinen Arbeiten ein, die der Förderverein erbringt. Vor allen erwähnte er lobend das mehrtägige Grümpelturnier aus dem vergangenen Jahr, das vom Mannschaftsaufkommen her um einiges größer gewesen sei als zuvor und ausgezeichnet funktioniert habe. Der Sportbetrieb sei an diesen Tagen ausgelastet gewesen. Der zum Zwecke des Trikotsponsorings des FC Dettighofen organisierte Familientag habe guten Anklang gefunden und außerdem das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.

Mit der veränderten Situation im Vereinsheim zum Eigenbetrieb habe sich der Anwesenheitsgrad der Spielbesucher und und Gäste im Lokal verstärkt. Die neu eingeführte Live-Übertragung von Bundesligaspielen über den Bezahlsender Sky habe sich bewährt und starke Formen angenommen. Das Theo-Kaiser-Gedächnisturnier sei gut angekommen und habe viel Zuspruch erhalten. Deshalb soll es zum festen Bestandteil des Jahresprogramms beim Förderverein werden.

Die Mitgliederzahl des Fördervereins FC Dettighofen ist im verganenen Jahr leicht angestiegen – die Anzahl von 75 Personen im Vorjahr ist um ein Mitglied angewachsen. Die Wahlen des Vorstands leitete Mario Moser, Vorsitzender des Hauptvereins FC Dettighofen. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Albert Moser bleibt Vorsitzender, Gerhard Riedmüler ist weiterhin sein Stellvertreter, Wolfgang Frey behält das Amt des Kassierers und Annette Studinger versieht weiterhin die Aufgaben einer Beisitzerin.

Bürgermeisterin Marion Frei sagte dem Förderverein Dank und Anerkennung für seine geleistete Arbeit zum Wohle des Vereins und auch der Allgemeinheit. Übrigens kann erwähnt werden, dass Bürgermeisterin Marion Frei ein besonderes Verhältnis zum Fußball in Dettighofen hat. Sie kennt sich aus wie fast kein anderer. Sie war jahrelang aktive Spielerin im Frauenfußball in Dettighofen. Im Vorstand war sie zwölf Jahre lang Kassiererin und hat die Finanzen des Vereins betreut.