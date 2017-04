Dettighofen Das Osterkonzert des Musikvereins Dettighofen ist eine bravouröse Premiere für Dirigent Bernhard Zimmermann

Der neue Dirigent Bernhard Zimmermann setzt Akzente beim Osterkonzert des Musikvereins Dettighofen. Die Brassband aus Berg tritt als Gast und Vorgruppe auf.

Das Konzert zum Ostersonntag hat in Dettighofen eine stete Tradition. Diesmal fand eine Premiere statt: Der neue Dirigent des Musikvereins, Bernhard Zimmermann, hatte seine Feuerprobe. Eröffnet wurde das Doppelkonzert von den Gästen, der Brassband aus Berg am Irchel in der benachbarten Schweiz. Sie schmetterte den typischen Blech-Klang in die Gemeindehalle und hatte flotte Blasmusik mitgebracht. Mit einer klassischen Blasmusikparade wurde das Publikum direkt in den Bann gezogen. Temperamentvoll setzte der junge Dirigent Daniel Jenzer deutlich moderne Akzente und ließ rockige Rhythmen erklingen. Von Elvis über Bon Jovi bis zu Guns 'n' Roses sowie Tina Turner wurden bekannte Rockklassiker mit Pauken, Trompeten, Tuba, Bass und Posaunen in Szene gesetzt.

Mit einem besonderen Dank erinnerte Konrad Leber vom MV Dettighofen an einen Workshop, den Dirigent Daniel Jenzer beim Probewochenende der Dettighofer Musikanten zur verbesserten Atemtechnik angeboten hatte. Und auch die Brassband demonstrierte einen perfekten Atemeinsatz, der durch den schwungvollen Klang demonstrierte wurde. An langen österlich geschmückten Tischreihen genossen die Gäste die musikalischen Darbietungen und konnten gar nicht genug bekommen. Mit Begeisterung forderte das Publikum eine Zugabe, die ebenso rasant gespielt wurde, wie die vorhergehenden Stücke auch.

Ein Ausflug ins Universum war das Thema, mit dem der Musikverein Dettighofen in den zweiten Konzertteil startete. Mit dem "Astronautenmarsch" wurde zünftig nach bekannter Blasmusikmanier begonnen und beim Musikstück "Adventure" konnten die Zuhörer ihr Kopfkino einschalten, um sich musikalisch auf eine fantasievolle Reise zu begeben. Harmonische Musicalmelodien aus "Tanz der Vampire" verwöhnten die Konzertgäste ebenso wie Pop-Klassiker aus den 70er Jahren. Die Konzentrationsspannung zu dieser ausdrucksvollen Musik war den Akteuren auf der Bühne deutlich anzumerken, der Dirigent wusste diese dynamische Kraft wirkungsvoll zu einem perfekten Hörgenuss zu bündeln, der mit Bravo-Rufen belohnt wurde.

Mit Schwung und Temperament wurden Lieder Tom Jones und Neil Diamond präsentiert, der neue Dirigent konnte mit seinem gelungenen Debütauftritt zufrieden sein. Auch das letzte, im Programmheft gedruckte Musikstück "Celtic Crest", das sonst immer beim "Basel-Tattoo" gespielt wird, gab der Musikverein Dettighofen zum Besten und meisterte diese Aufgabe mit Bravour. Nach dieser Glanzleistung durften die Zugaben nicht fehlen. Die Musiker öffneten erneut das Notenschatzkästchen und schenkten den Gästen zum Abschluss drei Polkastücke mit typischen Blasmusikklängen.