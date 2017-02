Dettighofen Bernhard Zimmermann, neuer Dirigent des Musikvereins Dettighofen, nimmt seine Arbeit auf

Der Musikverein Dettighofen verfügt über ein starkes Jungmusiker-Corps und absolviert viele Auftritte. Der gesamte Vorstand wird im Amt bestätigt.

Der neue Dirigent des Musikverein Dettighofen, Bernhard Zimmermann aus Eggingen, hat seine Arbeit aufgenommen. Seitdem die Stelle im vorigen Frühjahr vakant war, hat Nicole Markhardt die Stelle ausgefüllt, wofür ihr Lob, Dank und Anerkennung zuteilwurden.

Der Vorsitzende Marcel Häring (Zweierspitze) eröffnete die Hauptversammlung. Den Tätigkeitsbericht verlas Christine Leber. Wichtigster Einschnitt in das Vereinsleben war nach 30 Jahren Dirigententätigkeit die Verabschiedung von Rolf Russi. Seine musikalischen Leistungen für den Verein wurden gewürdigt und er wurde zum Ehrendirigenten ernannt.

Jugendliche hatten sich weitergebildet und das Jungmusikerleistungsabzeichen erworben. Auftritte hatte der Verein unter anderem in Rheinheim, Altenburg, Lauchringen sowie beim Dämmerschoppen in Dettighofen, beim Oktoberfest, beim Weihnachtsmarkt auf dem Hofgut Albführen und beim Kirchenkonzert in Baltersweil.

Den Kassenbericht verlas Gerd Schaub, der eine ausgewogene Finanzlage vortrug; jedoch einen herben finanziellen Verlust bei Steuernachzahlungen zu verbuchen hatte. In ihrem Jahresrückblick berichtete Jugendleiterin Sandra Wildner-Fischer von 19 Jungmusikern. Momentan laufen die Vorbereitungen für das Juniorabzeichen in Lottstetten, sieben Jungmusiker nehmen daran teil. Ein Höhepunkt ist die Teilnahme am Weltjugendfestival in Zürich von 6. bis 10. Juli.

Es wurden 61 Proben absolviert. Der Probendurchschnitt betrug 86 Prozent. Den Wanderpokal erhielt Sabrina Rosenfelder, die ihn zum dritten Mal in Folge errang und ihn nun behalten darf. Vanessa Rutschmann wurde als Neuling aufgenommen, sie verstärkt das Saxophonregister. Dirigent Bernhard Zimmermann hatte gewisse Vorstellungen über seine Ziele: Die Motivation, zu der jeder selbst beitragen könne, sorge dafür, dass es auch Spaß macht.

Bürgermeisterin Marion Frei dankte für die engagierte Vereinstätigkeit und dem Jugendorchester DALJ, das von Nicole Markhardt dirigiert wird. Frei leitete die Wahlen des gesamten Vorstands. Bestätigt wurden: Marcel Häring (Vorsitzender), Konrad Leber (Vorsitzender), Ralf Baumgartner (Schriftführer), Gerd Schaub (Kassierer), Christine Leber (Protokollführerin), Erich Rutschmann (Instrumenten-, Uniform- und Materialwart), Sandra Wildner-Fischer (Jugendleiterin), Alexander Häring (Notenwart), Horst Bernhard und Simone Römersperger (beide Beisitzer).