Berwangen Auch noch mit 80 Jahren führt Elly Glattfelder ein äußerst aktives Leben

Elly Glattfelder engagiert sich in zahlreichen Vereinen und feierte nun ihren 80. Geburtstag.

Berwangen (rim) Elly Glattfelder feierte ihren 80. Geburtstag. Sie ist eine beliebte und hilfsbereite Dorfbewohnerin. Die Jubilarin wuchs in Berwangen mit einem jüngeren Bruder auf. Der Vater ist 1943 im Krieg gefallen. Nach der Volksschule absolvierte Elly Glattfelder zwei Jahre lang die Höhere Handelsschule in Waldshut und anschließend eine Lehre bei der Volksbank in Jestetten. Danach wechselte sie zur Firma Schaad in Rafz und war dort zwölf Jahre beschäftigt.

1960 heiratete sie Willy Glattfelder aus Baltersweil. Das Paar hat drei Kinder. Wegen der Versorgung der Familie gab die Jubilarin die berufliche Tätigkeit auf. Später leitete sie 16 Jahre die Filiale der Sparkasse in Dettighofen bis zu deren Schließung. Es wurde ein Eigenheim gebaut, in dem das Ehepaar heute noch wohnt. Der Sohn Markus wohnt bei ihnen im Haus. Die beiden anderen Kinder wohnen in der Nähe mit ihren Familien. Viel Zeit verbringt Elly Glattfelder mit ihren acht Enkeln. Hart traf sie das Schicksal, als ihr Schwiegersohn Theo Kaiser tödlich verunglückte.

Elly Glattfelder erträgt zwar einige köperliche Beschwerden, ist aber sonst noch fit. Da sie etwas abseits wohnt, ist es ihr wichtig, dass sie noch Autofahren kann. Sie geht viel auf Reisen und füllt die Zeit auch mit Lesen aus sowie im Sommer mit Gartenarbeit. Seit Jahren macht sie täglich eine Wanderung zum Käppele und trainiert dabei ihre Kondition. Lange Jahre war Singen ihre Stärke. Sie war 63 Jahre aktiv in der Chorgemeinschaft Dettighofen (Melodia), aktiv ist sie auch im Seniorenclub Feierabend, im alt-katholischen Frauenverein Dettighofen und im Gymnastikverein Jestetten.