Dettighofen Altkatholischer Pfarrer Georg Blase verlässt Ende August Dettighofen

Seit 2006 ist Blase Seelsorger in den Gemeinde Dettighofen Lottstetten und Hohentengen. Ende August will er wieder in seine alte Heimat Polen zurückkehren. Die offizielle Verabschiedung ist am 16. Juli.

Der altkatholische Pfarrer Georg Blase verlässt Ende August seine seelsorgerischen Wirkungskreise der Kirchengemeinde Dettighofen, Lottstetten und Hohentengen. Er wird in sein Heimatland Polen zurückkehren und dort in der Nähe von Warschau eine Tätigkeit als Deutschlehrer aufnehmen.

Pfarrer Georg Blase wurde am 16. Juli 1958 in Oberschlesien geboren und besuchte dort auch die Schule, das Gymnasium und studierte Theologie. Nach Abschluss der Prüfungen wurde er am 18. April 1984 in Kattowitz zum Ordenspriester des Franziskanerordens geweiht.

Wegen seiner Heirat musste er den Ordensberuf aufgeben und kam mit seiner Familie – inzwischen war die Familie um einen Sohn und eine Tochter gewachsen – vorübergehendzu seiner Tante nach Salzgitter. Den geistlichen Beruf wollte er aber nicht aufgeben und so studierte er am altkatholischen Seminar in Bonn, wurde zum Priester geweiht und in Bottrop zum altkatholischen Pfarrer gewählt, mit Aufnahme des kirchlichen Dienstes im Jahre 2002.

Als die Pfarrstelle in Dettighofen vakant wurde, bewarb er sich darum und wurde am 18. Juli 2006 dort von Dekan Hermann Heckel aus Konstanz als Pfarrer mit der Seelsorge beauftragt, zusätzlich mit den altkatholischen Kirchengemeinden Lottstetten und Hohentengen.

Pfarrer Georg Blase ist am 16. Juli geboren, wurde an seinem Geburtstag am 16. Juli 2006 als Pfarrer in Dettighofen eingeführt und wird am 16. Juli 2017 aus dem Amt verabschiedet. Dies sind markante Eckpunkte für ihn. Wie er sagt, sind es rein persönliche Argumente, die ihn zur Rückkehr in sein Heimatland Polen veranlassen.

Pfarrer Georg Blase hat die polnische und die deutsche Staatsangehörigkeit, die er beibehalten möchte. Er ist eine geschätzte Persönlichkeit, die seinen Beruf ausgefüllt hat. Er hat einige Veränderungen bewirkt und vor allen Dingen hat er die Ökumene ernst genommen und sich für sie eingesetzt.