Klettgau Albführer Spitzen-Reitturnier "Country-Classics" geht nach sechs Tagen erfolgreich zu Ende

Erneut konnte sich das Country-Classics wieder als anspruchsvolles Turnier mit zahlreichen Reitern von Rang und Namen präsentieren. Beim Großen Preis konnte der Schweizer Steve Guerdat auf der Albführer Stute "Happiness" den Sieg davontragen.

Heiß und sonnig, spannend und vielfältig und mit tollem Unterhaltungswert für Freunde des Springreitens – das Organisationsteam der Albführen Country-Classics hat sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ein anspruchsvolles Turnier mit zahlreichen Reitern von Rang und Namen in der beschaulichen Provinz am Hochrhein zu bieten.

Dennoch zeigten sich an den Tagen von Dienstag bis Samstag weniger Zuschauer als in den Jahren zuvor, obgleich das Ambiente wie gewohnt äußerst ansprechend, komfortabel und genussvoll war und dies ganz ohne Eintrittsgeld.

Am Sonntag kamen die Gäste jedoch in Scharen und genossen spannende Final-Darbietungen, angefangen vom Finalspringen mit den jungen sieben- bis achtjährigen Pferden, der Final-Bronze Tour im CSI2*, sowie der großen finalen Bambini Trophy mit den Nachwuchsstars im Pferdesport, gefolgt vom Highlight am Nachmittag, dem Spingwettbewerb um den großen Preis von Albführen, der gesponsert von der Emil-Frey-Gruppe mit 30 000 Euro eine stolze Dotierung aufweist.

Als Showeinlage kamen die Albführen Games zur Ausführung, die aufgrund des heftigen Gewitterregens am Samstag mit zwei Prüfungseinheiten ebenfalls am Sonntag stattfanden. Teil eins des sportlichen und unterhaltsamen Wettstreits wurde bereits am Freitagabend ausgetragen. Beim Sieg des Großen Preises gab es keine Überraschung, der Schweizer Steve Guerdat gewann auf der Albführer Stute "Happiness" erneut das Finalspringen und zwar zum dritten Mal in Folge.

Die deutsche Reiterin Pia Reich zeigte Nervenstärke und kam ebenfalls mit null Fehlerpunkten durch den Parcours, sie erreichte immerhin Platz drei und der Deutsche Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung kam auf Platz 11, gewann aber die Albführen-Games mit absoluter Bestzeit.

Der Chef des Hofguts Albführen, Emil Frey, sicherte zu, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Turnier auf der Hochebene oberhalb von Dettighofen stattfinden kann und der Geschäftsführer des Gestüts, Kai Huttrop-Hage, kommentierte: „Sechs Tage Reitturnier ist eine riesige Herausforderung und jedes Jahr sind wir anschließend völlig geschafft, aber glücklich und zufrieden. Dennoch gilt der Satz: Nach dem Turnier ist vor dem Turnier und vielleicht können wir im nächsten Jahr sogar noch eine Schippe drauf legen, wir haben da schon ein paar schöne Ideen.“