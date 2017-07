Dettighofen Abschied nach elf Jahren in Dettighofen: Pfarrer Georg Blase kehrt in sein Heimatland Polen zurück

Abschied nach elf Jahren in Dettighofen: Pfarrer Georg Blase kehrt in sein Heimatland Polen zurück

Pfarrer Georg Blase gibt den Beruf als Seelsorger auf und kehrt in sein Heimatland Polen zurück. In der Nähe von Warschau wird er Deutsch und Religion unterrichten.

Dettighofen – Der alt-katholische Pfarrer Georg Blase verlässt nach elfjähriger Tätigkeit als Seelsorger der alt-katholischen Kirchengemeinden Dettighofen, Lottstetten und Hohentengen die Region. Er gibt seinen bisherigen Beruf als Seelsorger auf und kehrt aus persönlichen Gründen in sein Heimatland Polen zurück. Dort übernimmt er in der Nähe von Warschau eine Stelle als Deutschlehrer, eventuell auch als Religionslehrer. In einem feierlichen Gottesdienst in der Erlöserkirche wurde Georg Blase verabschiedet. Der Gottesdienst wurde von dem neuen Dekan Joachim Sohn und im Beisein der Geistlichen der alt-katholischen Gemeinden, Bad Säckingen, Furtwangen, Konstanz, Singen, Blumberg und Kommingen gehalten. Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten von der Chorgemeinschaft Dettighofen und dem Jodlerclub Dübendorf/CH.

Ute Elger aus Dettighofen begrüßte für alle drei Kirchengemeinden auch die Seelsorger und Bürgermeister der benachbarten Gemeinden. Wechselweise trugen Ute Elger, Eddy Rehm, (Lottstetten) und Ellen Nowack (Hohentengen), die Verdienste von Pfarrer Blase vor und erinnerten an die wichtigen Stationen der gemeinsamen Zeit. „Die Kinder liebten den Unterricht, lernten einen toleranten Lehrer kennen, der sich nicht scheute, andere Konfessionen und Glaubensrichtungen aufzunehmen und zu unterrichten“, so Ute Elger. Sie erwähnte auch Feldgottesdienste, Tauf-und Kommunionfeiern. „Er war ein einfühlsamer Seelsorger, im Unterricht lebendig und spannend.“

Ellen Nowack betonte: „Lieber Georg, Du bleibst uns in Erinnerung als bescheidener, unkomplizierter Querdenker. Du hast alle Menschen stets gleich behandelt, unabhängig von Status, Religion oder Herkunft. Dies macht Dich aus, und Du wirst uns fehlen.“

Die Vertreter der drei Kirchengemeinden überreichten Pfarrer Blase ein deutsch-polnisches Wörterbuch und ein Fotobuch, gefüllt mit Erinnerungen, sowie Weine aus der Region. Da Georg Blase am Tage seiner Verabschiedung auch Geburtstag hatte, wurde auch „Happy Birthday“ angestimmt.

Gerlinde Häring vom alt-katholischen Frauenverein Dettighofen überreichte einen Geschenkkorb; Karl-Heinz Spitznagel, Vorsitzender der Melodia, nannte Pfarrer Blase „einen Menschen der gelebten Ökumene“; Pfarrerin Sibylle Krause und Pfarrer Thomas Mitzkus erinnerten an die ökumenischen Begegnungen, und überreichten als Geschenk ein „Kreuz mit Lebensbaum“.

Bürgermeisterin Marion Frei, sprach auch im Namen der Bürgermeister Ira Sattler (Jestetten) und Jürgen Link (Lottstetten), Letzterer vertreten durch Axel Holzscheiter. Frei betonte: „Mit Georg Blase wurden neue Wege gemeinsam entdeckt und gegangen. Sie kamen als Seelsorger, der offen auf andere Konfessionen zuging und die Ökumene stark gelebt hat.“ Georg Blase war zehn Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Dettighofen und auch als Notfallseelsorger aktiv. Ebenfalls zehn Jahre lang hat er die Melodia in der Chorgemeinschaft Dettighofen als Sänger unterstützt. „All dies ist für einen Pfarrer ganz sicher nicht üblich“, sagte Marion Frei. Dekan Joachim Sohn überreichte Pfarrer Blase die von Bischof Mathias Ring aus Bonn ausgestellte Entpflichtungs-Urkunde und überreichte ihm einen Gutschein im Namen der Pfarrerkollegen des alt-katholischen Dekanats Südbaden. Die Kinder der drei Kirchengemeinden überreichten einen Schirm mit ihren Vornamen als Geschenk. Pfarrer Georg Blase betonte zum Abschied: „Alles, was ich in den elf Jahren für die Menschen getan habe, betrachte ich als selbstverständlich. Meinen neuen Lebensweg habe ich mir in zwei Jahren reichlich überlegt.“