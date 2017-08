Dachsberg Wunschkonzert des Musikvereins Urberg: Gefühlvolles Solo gewinnt

Musikverein Urberg präsentiert bei Wunschkonzert Instrumentalstücke, Gesangeinlagen und eine Spende für neue Noten. Der Siegertitel des Abends, „The Power of Love“, ein gefühlvolles Flügelhorn- und Trompetensolo, interpretiert von Patrick Böhler und Martin Muchenberger.

Großer Beliebtheit erfreute sich auch in diesem Jahr wieder das Wunschkonzert des Musikvereins Urberg. Fer Vorsitzende Marcus Stich bezeichnete es gar als das beste Wunschkonzert der Vereinsgeschichte.

Den Siegertitel des Abends, „The Power of Love“, ein gefühlvolles Flügelhorn- und Trompetensolo, interpretiert von Patrick Böhler und Martin Muchenberger, war imposante 40 Mal gewünscht worden. An zweiter Stelle landete an diesem Konzertabend das Gesangsduo Vera und Uli mit dem „Alten Schäfer“ nach einer alten Volksweise, und die Polka „Böhmischer Frühling“, geleitet von Vizedirigent Charly Haselwander, belegte den dritten Platz. Als kleine Leckerbissen waren die beiden Erstplatzierten im Programm angepriesen worden, und der dritte dieser Leckerbissen, den Dirigentin Elke Stich auf die Liste gesetzt hatte, das schwungvolle Tenorhornsolo „Keep on Smiling“ mit Kevin Büchele als Solist, belegte denn auch Platz vier, gefolgt von zwei Titeln aus dem Genre der volkstümlichen Blasmusik. Hier wirkten auch die beiden Flötistinnen Carina Ebner und Grete Leyde bereits wieder mit, nachdem sie bei den zuerst gespielten weniger oft gewählten Titeln noch unterwegs gewesen waren. Sie bekamen nämlich an diesem Abend in Waldshut ihre Abzeichen und Urkunden für das bestandene Goldene Leistungsabzeichen verliehen.

Auf die fünf Titel umfassende Rubrik der modernen Blasmusik und der bekannten Melodien hatten sich die Stimmen vergleichsweise eher verteilt, sodass sie auf den hinteren Rängen landeten, obwohl unter ihnen Highlights wie „Concerto d’Amore“ oder ein Medley aus den Melodien des Musicals „Cats“ zu finden waren, wie auch das von Jungdirigent Frank Ebner einstudierte und geleitete Stück „Jurassic Park“. Für den Geschenkkorb, der alljährlich an denjenigen geht, der die Anzahl des meistgewünschten Musiktitels errät, gab es gleich sieben Anwärter, die nur um einen Nenner daneben gelegen hatten. Unter ihnen entschied wie immer der große Würfel, der mit viel Hallo vor den Augen der gefüllten Zuhörerreihen rollte. Sieger wurde Andrea Ebner.

Die ebenfalls stets beliebte Schätzfrage beim Wunschkonzert des Musikvereins Urberg konnte in diesem Jahr Dagobert Ebner für sich entscheiden. Gefragt war, wie oft der kleine Zierkürbis in den ebenfalls mitgebrachten Riesenkürbis passen würde, wobei Letzterer auch den Gewinn darstellte. Dagobert Ebner indes versteigerte seinen Gewinn kurzerhand zugunsten des Ankaufs neuer Noten für den Musikverein unter den Anwesenden und erzielte stolze 100 Euro dafür, nachdem er als Zugabe den Höchstbietenden auch das Kochen einer Kürbissuppe versprochen hatte. Zum Dank für seine gelungene Versteigerungsidee durfte er am Ende noch eine Zugabe dirigieren, die allseits bekannte Polka „Ein halbes Jahrhundert“.