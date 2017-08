Dachsberg Vocalconsort Bad Säckingen zeigt stimmliche Vielfalt

Konzert des Vocalconsorts Bad Säckingen begeistert viele Besucher in der Hierbacher Kirche.

Große Resonanz fand das Konzert des Vocalconsort Bad Säckingen unter der Leitung von Bezirkskantor Markus Mackowiak in der Hierbacher Kirche. Der Titel des Programms lautete ganz einfach „A Cappella“, und wie abwechslungsreich so ein Konzert mit unbegleitetem Chorgesang sein kann, das erlebten die begeisterten Zuhörer in der voll besetzten Kirche, die Organisatorin Illa Küllig wohlweislich für dieses Konzertereignis anstelle der wesentlich kleineren Ibacher Pfarrkirche gewählt hatte, in der sonst die von ihr initiierte Reihe „Sternstunden in Ibach“ stattfindet, zu der auch dieses Konzert zählte.

Wie Glockengeläut hallte es in den Kirchenraum, als der Chor aus 14 Frauen- und neun Männerstimmen zum einleitenden Hymnus „Veni creator spiritus“ vom Eingang her durch die Kirche zum Altarraum schritt. Forsch zupackend und mit dem klaren hellen Zusammenklang der hohen Sopranstimmen ertönte das „Exsultate Deo“ des Barockkomponisten Alessandro Scarlatti, gefolgt von der feinsinnigen dynamischen Ausgestaltung des Mendelssohnschen Chorsatzes „Jauchzet dem Herrn“. Diese Nennung der ersten Programmpunkte bezeugt bereits die Jahrhunderte umspannende und in gleich mehreren Sprachen vorgetragene Vielfalt des Repertoires, das diesem Chor zu eigen ist.

Zur Interpretation von drei Kompositionen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts änderte Mackowiak die Aufstellung und ließ die Männerstimmen zwischen denen der Frauen erklingen, wodurch er eine veränderte Qualität von Durchhörbarkeit erzielte. In dieser Formation erklangen „Oculi Mei“ des in Portugal wirkenden Spaniers Morago, das hymnische „If ye love me“ des Engländers Tallis sowie ein lebhaft frohlockendes „Cantate Domino“ des in Berlin wirkenden sorbischstämmigen Johann Crüger.

In einem nächsten Abschnitt sang das Vocalconsort zeitgenössische Kompositionen, beginnend mit dem in den hohen Frauenstimmen flehentlich, im Tutti huldigend gestalteten „Ubi caritas et amor“ des 1978 geborenen Norwegers Ola Gjeilo. Hieratische Blöcke kurzer Phrasen charakterisierten das „Sanctus“ des Schweden Jan Sandström, während das „Agnus Dei“ Lars Erik Larrsons kraftvolle Schritte der tiefen Stimmen gegen flüchtig darüberhuschende Linien setzte. Das „Ave verum corpus“ von Alwin Schronen schließlich nutzt avancierte harmonische Wendungen und führt in einer großen Linie vom Beginn in hoher Lage über einen majestätisch sich weitenden Mittelteil zur sanften Tiefe des Schlusses.

Die Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten, die der Chor beherrscht, erwies sich aufs Neue in dem weichen, gesättigten Chorklang von Palestrinas „Alma redemptoris mater“ und in dem mit weihevoll abgefederten Jubel vorgetragenen „Ave Maria“ von Arcadelt, dem sich weich fließend das tief grundierte französische „Vater unser“ Maurice Duruflé anschloss. Eine beinahe weihnachtliche Stimmung verbreitete das mit einem ausdrucksvollen langen Ritardando versehene „Nearer, still nearer“ der amerikanischen Gospel-Legende Leila Morris.

Und natürlich durfte auch die Demonstration der Unabhängigkeit stark polyphon geführter Stimmen bei der Qualität eines derartig vielseitigen Chores nicht fehlen. So erklangen am Ende des Konzertes „So fahr ich hin“ von Heinrich Schütz sowie „Herr, nun lässest du deinen Diener“ von Mendelssohn, bevor sich der Chor mit einem ruhigen „Imn Bizantin“ des Rumänen Doru Popovici verabschiedete.

Für seine exzellente Darbietung erhielt der Chor standing ovations, woraufhin er quasi als Abendsegen auf den Heimweg den andächtig Lauschenden „Der Mond ist aufgegangen“ kredenzte und damit endgültig den Eindruck eines durch und durch kultivierten Stimmkörpers im Gedächtnis der Zuhörer verankerte.