Dachsberg Schneewittchen auf Chinesisch

Eine Reisegruppe des Galli-Theaters Peking tritt bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Dachsberg auf und gibt eine kleine Kostprobe des Märchens „Schneewittchen“ auf Chinesisch zum Besten.

Mit großer Begeisterung brachte sich eine 13-köpfige Reisegruppe des Galli-Theaters Peking beim Jubiläumsprogramm vierer Teilorte auf dem Dachsberg ein. Die Schauspieltruppe gab zur 750-Jahr-Feier eine kleine Kostprobe des Märchens „Schneewittchen“ auf Chinesisch zum Besten und alle Reiseteilnehmer, unter ihnen auch Kleinkinder, marschierten kostümiert beim Festumzug mit. Dabei fühlten sie sich gleich so in die Gemeinschaft aufgenommen, dass eines der Mädchen mit auf den Heuwagen kletterte und ein größeres Mädchen zusammen mit den Mitgliedern der Hierholzer Landjugend auf dem Festplatz ein fröhliches Tänzchen aufführte. Und natürlich wurde mit allen verfügbaren Handys geknipst, was das Zeug hielt.

Zustande gekommen war der Besuch aus Peking durch ein Gespräch von Wolpa-Ding-Initiatorin Ursula Seeherr im Zusammenhang mit einem Gastspiel von Michael Wenk vom Galli-Theater München auf dem Dachsberg. Wenk, der seit knapp drei Jahren in regelmäßigen Abständen zu Galli-Workshops nach China reist, hatte erzählt, dass das dort gegründete Galli-Theater hauptsächlich gute alte, von Johannes Galli bearbeitete deutsche Märchen einstudiert und aufführt. „Da dachte ich sofort, ich müsste den Chinesen unbedingt den Schwarzwald zeigen“, meint Ursula Seeherr.

Nach der Ankunft in Frankfurt gaben sie zunächst einen Theaterabend in Wiesbaden und trafen den Gründer ihrer Theaterorganisation, Johannes Galli. Dann besuchten sie Freiburg, wo das dortige Chinaforum eine Führung organisiert hatte. Auf Anraten von Ursula Seeherr nahmen sie den Zug nach Schluchsee, wo ein Abendessen in einem typischen alten Schwarzwaldhof auf sie wartete. Die Übernachtung hatten sie direkt von Peking aus gebucht und bei der Frage, ob ihre Unterkunft überhaupt am Weg liege, hatte sich herausgestellt, dass sie dabei per Zufall in der St. Blasier Villa Ferrette gelandet waren, von wo aus sie mit ihrem Bus auf den Dachsberg fuhren.

Bürgermeister Helmut Kaiser wollte die Gäste aus dem fernen China gerne begrüßen, die indes fanden auf dem kurzen Weg vom Wolpa-Ding, wo sie geparkt hatten, bis zum Waldsportplatz jede Menge kleiner Wunderdinge wie Tannenzapfen oder Käferchen, die erst bestaunt und mit kurzen Rufen des Entzückens kommentiert werden mussten. Sie erlebte dann das In-Glut-Setzen des Kohlenmeilers mit, bevor sie selbst von den Zuschauern zu den Akteuren wechselte und sich beim Umzug und am Festprogramm beteiligte.

Die Nacht verbrachte die Gruppe auf dem Gelände der Freien Waldorfschule in Urberg. Ganz fasziniert waren alle vom Grillfeuer und genossen das frische Stockbrot. Ursula Seeherr begleitete den Abend mit Liedern zur Gitarre.

Galli-Theater

Johannes Galli gründete nach seinem Germanistik- und Geschichts-Studium in Freiburg ein Theater und entwickelte die „Galli Methode“. Sie ist Grundlage für Konfliktbewältigung und persönliches Wachstum. Durch seine spezielle Form von Unternehmenstheater entstanden mittlerweile neun Standorte in Deutschland, je einer in Peking und New York.