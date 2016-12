Dachsberg Oberuferer Mysterienspiele in Waldorfschule

Eltern, Lehrer und Schüler in Urberg zeigen sowohl das Paradeisspiel als auch das Christgeburtspiel in voll besetztem Saal.

In diesem Jahr hatte die Freie Waldorfschule von den Oberuferer Mysterienspielen sowohl das Paradeisspiel als auch das Christgeburtspiel einstudiert. Trotz dichten Nebels war der Saal der Schule in Urberg am Abend des 23. Dezember gut gefüllt. Gespannt verfolgten die Zuschauer zunächst die Erschaffung der Menschen, deren Sündenfall und die Verkündigung am Ende, dass Gott in seiner Barmherzigkeit seinen Sohn auf die Erde schicken werde, sowie im Anschluss dessen Geburt.

Zunächst tritt die gesamte „Companei“ auf, und eine Art Conferencier, im Falle des Paradeisspiels der Baumsinger, übernimmt die Begrüßung aller Akteure einschließlich des verbotenen Baumes in der Mitte. Nur der Teufel wird nicht begrüßt, sondern faucht den Baumsinger an beim Versuch, ihn am Schwanz zu ziehen.

Die Darstellung der Geschichte anhand einzelner kurzer Szenen wird einerseits strukturiert durch sogenannte Umgänge, bei denen das Personal entweder das Publikum oder nur die Bühne umrundet. Andererseits wird dabei zugleich im chorischen Gesang zur Klavierbegleitung die Handlung weitererzählt. Und am Ende des Umgangs verteilen sich die Spieler so, dass das Personal der nächsten gespielten Szene bereits an der passenden Stelle steht. So haucht Gott Adam, der zu Beginn noch verhüllt aufgetreten ist, Leben ein, übergibt ihm die Schöpfung zu eigen und erklärt, er wolle sein Regiment mit Adam teilen. Die einzige Regel sei die, nicht vom Baum in der Mitte zu essen. In der nächsten Szene schafft Gott Adam ein Weib, segnet das Paar, und Adam erklärt Eva Gottes Gebot.

Sehr lebendig wird es, als der Teufel sich anschickt, das Paar zu verführen, und als Eva Adam den Apfel reicht, kostet der ihr zuliebe auch davon. Gott ruft den Engel Gabriel zu sich, der sie mit dem Schwert aus dem Paradies vertreiben soll. Der Teufel schlägt Adam und Eva in Ketten, aber Gott weist ihn in seine Schranken. Das Spiel deutet sogar an, dass Adam Gott ebenbürtiger geworden sei, da er nun zwischen Gut und Böse zu unterscheiden gelernt hätte.

Im Christgeburtspiel begrüßt der Sternsinger die Obrigkeit, die Anwesenden und die ganze Schöpfung. Der Engel Gabriel verkündet Maria, dass sie Gottes Sohn gebären wird. Er übernimmt mit seinem Sternenstab auch die Rolle des Zeremonienmeisters, der mit Klopfen die Umgänge ankündigt und diejenigen auf ihre Sitzplätze rechts und links der Bühne verweist, die gerade nicht an der Reihe sind. Zur Sologeige, die "Es ist ein Ros’ entsprungen" intonierte, stellte er zusammen mit der knienden, die Hände zum Himmel erhobenen Maria in Urberg auch die stilisierte Geburt dar. Neben den chorischen Gesängen gibt es auch Soli von Maria und Josef sowie vom Engel.

Bodenständig agieren sehr zur Erheiterung des zahlreichen Publikums die Hirten, die erst sich gegenseitig begrüßen, dann vom Messias erzählen, vom Engel aufgefordert im Schlaf schon mit den Füßen zu laufen beginnen und dann tatsächlich nach Bethlehem wandern, um dem Kind ihre Geschenke darzubringen.

In den Urberger Aufführungen faszinierte beim Paradeisspiel, bei dem unter anderem vier Oberstufenschüler mitwirkten, neben dem majestätischen Gestus des Ganzen vor allem die Textgestaltung und Verständlichkeit des doch relativ ungewohnten alten donauschwäbischen Dialektes, aber auch die Verkörperung der einzelnen Rollen. Im Christgeburtspiel strahlten Maria und Josef neben dem alles beschirmenden Engel stets die ihnen gebührende Würde aus.