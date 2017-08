Dachsberg Konzert: Lieder sind Medizin für die Seele

Judith Maria Günzl leitet im Seminarhaus Hollerbühl in Schmalenberg einen Stimmworkshop und gestaltet ein Konzert.

Medizinlieder nennt Judith Maria Günzl ihre Seelenmusik, die sie auf Einladung des „Vereins zur Förderung einer spirituell-ganzheitlichen Lebensweise Neuenzell Ibach“ im Seminarhaus Hollerbühl in Schmalenberg vor 50 zunächst ganz vertieft lauschenden und dann auch mitgestaltenden Besuchern präsentierte.

Ein Stimmworkshop war diesem Konzert in Ibach vorausgegangen, und wer diesen sehr speziellen Liederabend genossen hat, der hätte sich sicherlich gewünscht, auch bei dem Workshop mitgemacht zu haben.

Die Künstlerin indes versprach wiederzukommen. Judith Maria Günzls samtweiche und sicher artikulierende Stimme lädt geradezu ein, sich selbst der von ihr bevorzugt mit offenen Vokalen angereicherten Lautsprache zu bedienen und die eigene Stimme ebenso natürlich fließen zu lassen. So schlossen sich auch gleich beim ersten Versuch der Einbindung der Zuhörer im zweiten Konzertteil etliche Stimmen zunächst summend an, ließen den „Spirit of Peace“ in sich aufsteigen, um anschließend einen hawaiianischen Segenswunsch zu intonieren.

Gleich zu Beginn des Konzertes hatte Judith Maria Günzl die Anwesenden, eingeladen, in sich hineinzuspüren, nachdem als Überraschung des Abends Graham Neumeister gemeinsam mit seiner bei ihm gerade zu Besuch weilenden Tochter zwei seiner poetischen Popballaden vorgetragen hatte.

Mit einigen tiefen Atemzügen und einem gemeinschaftlich angestimmten „Om“ sollten die Konzertbesucher sich einlassen auf das Kommende. Das Licht im Saal wurde weitgehend zurückgefahren, wer eine Matte ergattert hatte, streckte sich genüsslich darauf aus oder kuschelte sich bequem in eine Decke.

Dann begann Judith Maria Günzl die Zuhörer mit ihrer Stimme einzuhüllen, erzeugte teilweise an ein Didgeridoo gemahnende Laute, sang zum Trommelrhythmus klangvolle, hohe Linien, spielte in tänzerischem Rhythmus mit der Lautgebung auf immer gleicher Tonhöhe – eine faszinierend abwechslungsreiche Klangwelt entstand.

Ans Keyboard tretend, setzte die Künstlerin dieser Vielfalt noch weitere höchst ansprechende Variationen hinzu, ließ die mit klassisch gebildeter Klavierbegleitung versehenen Lieder klingen wie Boten unterschiedlicher Völker, mal ins Nordische, mal ins Slawische oder ins Orientalische tendierend. Zu den archaischen Klängen ihres wie ein halbes Akkordeon aufgebauten kleinen Harmoniums sang sie eine Weise, in die sie als Sprechgesang das aramäische „Vater unser“ nach der Übersetzung von Neil Douglas-Klotz einbettete, bevor sie für ihre Zuhörer den fließenden Übergang vom mitfühlenden Konzert- zum mitgestaltenden Singabend einleitete. Bei der Frage in die Runde, ob die Gäste einen Kanon lernen wollten, begannen sich die auf den Matten ruhenden Besucher nach und nach wieder aufzurichten. Mit einem gemeinsam intonierten Segenslied entließ die Künstlerin ihre Gäste aus dieser ganz eigenen Konzertatmosphäre.