Dachsberg Karl Stoll ist nun ebenfalls Köhlermeister

Am Meilersonntag in Dachsberg freuen sich die Veranstalter über viele begeisterte Festgäste. Musik und historische Gerätschaften tragen zur Unterhaltung bei.

Eine Woche nach dem In-Glut-Setzen des Kohlenmeilers war lediglich dieser geschrumpft, das Besucherinteresse dagegen blieb unvermindert hoch. Der Meilersonntag begann mit dem feierlichen, vom Kirchenchor Hierbach-Ibach umrahmten Gottesdienst im Festzelt.

Danach besetzte die Gruppe Blasmusikfieber, ein junges Ensemble aus dem Wiesental, die Bühne und begeisterte die Festgäste mit gekonnt fetzigem Sound. Draußen vor dem Zelt hatten unterdessen die Drescherburschen Estelberg ihre historischen Gerätschaften aufgebaut und führten vor, wie anno dazumal das Korn von Stroh und Spreu getrennt wurde.

Christel Schuster-Stich hatte wieder ihr Zelt im Zelt aufgeschlagen und präsentierte die Sehenswürdigkeiten des Dachsbergs und seiner Umgebung am Stand der Touristinformation, die Trachtenkapelle Dachsberg bewirtete die Besucher.

Auf den Tischen lag das Kohlenmeilerquiz aus, das mit Freikarten für den Europa-Park als Hauptgewinn lockte. Als Höhepunkt für die Kinder hatte sich der treue rheinländische Köhler Herbert wieder bei seinen Köhlerfreunden auf dem Dachsberg eingefunden und formte in Windeseile ein Ballonkunstwerk nach dem anderen.

Bürgermeister Helmut Kaiser erinnerte daran, dass die Köhlerei auf dem Dachsberg vor 21 Jahren wiederbelebt worden war anlässlich der gemeinsamen Feiern zu 1000 Jahre Österreich und 625 Jahre Hauensteinische Einungen. Damals sei er mit Reinhold Berger ins Münstertal gefahren, um sich über das alte Köhlerhandwerk zu informieren. Berger habe dies nicht nur ebenso schnell wie gründlich erlernt, sondern sein Wissen auch bereitwillig an die junge Generation weitergegeben, immer tatkräftig unterstützt von Ehefrau Gertrud. Seither, so Kaiser, seien 19 Kohlenmeiler betrieben worden, es sei daher durchaus legitim, den Durchschnitt von 20 Jahren als kleines Jubiläum anzusehen. Vor zwei Jahren bereits habe er neben Oberköhler Reinhold Berger mit Herbert Behringer und Gerold Berger zwei neue Köhlermeister ernennen dürfen.

Auch Egon Lützelschwab, der vor acht Jahren zu den Dachsberger Köhlern stieß, habe sich gleich engagiert eingebracht. Vor allem aber habe Karl Stoll in den fünf Jahren, in denen er bisher bei den Köhlern aktiv sei, das Handwerk meisterlich erlernt, auch seine Kenntnisse den Waldorfschülern in Urberg vermittelt und für die Gemeinde einen Zusatzmeiler aufgesetzt, als die Kohle, die ganzjährig im Rathaus verkauft wird, knapp wurde. Kaiser ernannte daher Karl Stoll ebenfalls zum Köhlermeister und übergab ihm die entsprechende Urkunde. 28 weitere Köhler habe er auf seiner Liste, sagte Kaiser stolz, darunter etliche Jugendliche.

Am Nachmittag des Meilersonntags spielten die Fidelen Dorfmusikanten für die zahlreichen Festbesucher auf. Der Meiler wird in den kommenden Tagen den Verkohlungsprozess beendet haben. Voraussichtlich am kommenden Freitag wird dann mit der Kohlenernte begonnen werden.