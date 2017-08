Dachsberg In Happingen West kann jetzt gebaut werden

Der Gemeinderat ändert in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsgsplan. Die Bedarfsabfrage für das Glasfasernetz ist auf dem Weg.

Dachsberg – Nach der Besichtigung im Rahmen eines Bauvorhabens in Happingen vor der letzten Gemeinderatssitzung beschloss der Dachsberger Gemeinderat nun als Voraussetzung für die Baugenehmigung in seiner jüngsten Sitzung die Neufassung der entsprechenden Satzung „Happingen-West“ sowie deren Offenlegung und die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange.

Bürgermeister Helmut Kaiser fasste die während der Besichtigung diskutierten Fragen nochmals kurz zusammen und erklärte, trotz der exponierten Lage oberhalb der Böschung sei die Planung prinzipiell als machbar empfunden worden. Festzuhalten sei, so der Gemeinderat, dass die alte Brunnenstube am Straßenrand einschließlich Kreuz und Bruchsteinmauer erhalten bleiben sollten. Festgeschrieben werden sollen ferner die das Nachbargebäude überragende größtmögliche Höhe sowie die maximale Grundfläche des Neubaus. Die letzte Satzungsänderung in diesem Bereich hatte die Bebauung des Nachbargrundstücks betroffen. Dabei war eingefordert worden, dass sich die Bebauung dem Landschaftsbild einfügen sollte. Mit der Planung einer vorgelagerten Garage sowie der stufenweisen Anlage des jetzigen Bauvorhabens werde dieser Forderung in Form einer vorteilhaften Gliederung der Frontansicht Rechnung getragen.

Nach der Anschaffung von zwei sogenannten „Himmelsliegen“ wurden als Standorte hierfür der exponierte Aussichtspunkt am Bürgle in Horbach sowie ein noch näher zu bestimmender Platz in Hierholz festgelegt. Bei Letzterem soll auch die Hierholzer Landjugend ein Mitspracherecht erhalten.

Bürgermeister Kaiser gab bekannt, dass als neue Betreuer für das Mineralienmuseum Urberg Ernst Schmidt, Detlef Gaupp, Detlef Kern sowie Katrin Wenske gewonnen werden konnten. Als Klärwärter für die Kläranlage Niedermühle wurde Andreas Lohn eingestellt. Ferner informierte Kaiser darüber, dass das Natura 2000-Klassenzimmer in diesem Jahr 15 Klassen betreut hatte. Für das kommende Jahr liegen ebenfalls bereits einige Anmeldungen vor.

Die laufenden Straßensanierungsarbeiten auf dem Gemeindegebiet werden erst im kommenden Frühjahr abgeschlossen werden können. Derzeit werden die Baustellen winterfest gemacht. Der Masterplan für den Breitbandausbau auf Gemeindegebiet liegt vor, um die nötigen Förderanträge stellen zu können muss nun nochmals eine Bedarfsabfrage durchgeführt werden. Bürgermeister Helmut Kaiser rief vor allem alle Gewerbetreibenden, vornehmlich alle Landwirte, aber auch Selbstständige oder Personen, die von Zuhause aus am Computer Arbeit erledigen, dazu auf, den Umfragebogen auszufüllen. Wichtig dabei sei, auch die Bereitschaft zu Mehrausgaben zu signalisieren. Die Bejahung dieser Frage sei Voraussetzung für die Förderung, sie beinhalte aber keinerlei spätere vertragliche Bindung. Beim Ausfüllen sind die Rathausmitarbeiter gerne jederzeit behilflich.

Gemeinderat Norbert Schäuble bot sein altes, inzwischen grundgereinigtes Gülleloch mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern der Gemeinde als zusätzlichen möglichen Löschwasserbehälter für Wolpadingen an. Gemeinderätin Martina Schäuble erkundigte sich, ob eine Neuauflage oder auch eine daran anknüpfende Fortschreibung des Dachsberger Familienbuches möglich wäre. Bei den inzwischen geltenden Datenschutzbestimmungen erscheint Letzteres zumindest problematisch. Sie will sich kundig machen, wie diese Frage in anderen Gemeinden gelöst wurde.