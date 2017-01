Dachsberg Haushalt 2017: Dachsberg greift in die Rücklagen

Haushalt 2017: Dachsberg greift in die Rücklagen

Die Gemeinde Dachsberg gleicht ihren Haushalt mit einem Griff in die Rücklagen in Höhe von 306 000 Euro aus. Zu den Investitionen gehören Sanierungen und die Breitbandversorgung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dachserbg (kss) Der Dachsberger Gemeinderat hat in seiner ersten Sitzung des Jahres 2017 den Haushaltsplan beschlossen, den Rechner Michael Denz am Ende des vergangenen Jahres bereits ausführlich vorgestellt hatte. Darin stehen Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz 2016 bei der Einkommensteuer von rund 20 000 Euro, Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von knapp 48 000 Euro gegenüber, aber auch Minderausgaben bei den Umlagen in Höhe von rund 19 000 Euro. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts müssen 51 000 Euro aus den Rücklagen zugeführt werden.

Weitere Rücklagenentnahmen sind vorgesehen für Planungskosten des neuen Feuerwehrgerätehauses, für den Eigenanteil an der energetischen Sanierung von Grundschule und Kindergarten sowie am Breitbandausbau, für die Sanierung der Ballenbergsraße sowie für die für die Gemeinde anfallenden Baukosten im Zusammenhang mit dem Albsteig. Insgesamt ergibt das eine Rücklagenentnahme von 306 000 Euro, wodurch die Rücklagen wieder auf die Mindestrücklagensumme zusammenschrumpfen.

Im Vermögenshaushalt vermerkt sind zudem die Anträge an den Ausgleichstock, die im Rahmen der Straßensanierung und der Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof gestellt werden sollen. Dabei hat indes die Straßensanierung Priorität. Zu diesen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Straßenbau gab einmal mehr Planer Claus Baumgartner den Gemeinderäten einen aktuellen Überblick. Die in mehrere Abschnitte unterteilte Sanierung der Straße von Hierholz über Fröhnd und Finsterlingen bis Ennersbach wird aufgrund gekürzter Zuschüsse sowie eines gegenüber der Planung erhöhten Sanierungsaufwandes länger in Anspruch nehmen als gedacht.

Eine weitere Verzögerung entstand durch die Entscheidung des Energieversorgers, gleichzeitig mit der seitens der Gemeinde Dachsberg vorgenommenen Verlegung von Breitbandanschlüssen auch alle übrigen Leitungen ins Erdreich zu verlegen. Diese Arbeiten, so Baumgartner, hätten sich zu einem eigenständigen Maßnahmenkomplex ausgeweitet, für den Kosten in Höhe von 194 500 Euro angefallen seien. Die Ausgaben für den Straßenbau betrugen 2016 insgesamt 352 500 Euro.

Da im vergangenen Jahr der Ausgleichstock zwar die energetische Sanierung von Schule und Kindergarten, nicht aber die beantragte Straßensanierung bewilligt hat, soll der diesbezügliche Antrag von 2016 erneut gestellt werden. Um eine sinnvolle Baustellenplanung realisieren zu können, wird die Gemeinde versuchen, das Abrufen der bereits bewilligten Gelder für die Sanierung bis zum Anschlussstück auf den Zeitpunkt zu verschieben, an dem dann alle Arbeiten direkt in Folge erledigt werden könnten. Im Straßensanierungs-Antrag enthalten ist auch eine Position für die Straßensanierung in Urberg, die im Zusammenhang mit der geplanten Straßenbaumaßnahme seitens des Landkreises durchgeführt werden soll.

Nicht im Antrag enthalten sein wird die Straßenentwässerung, für die, neben dem fällig werdenden Anschlussbeitrag für die Anlieger, ein gesonderter Betrag abgerufen werden kann.