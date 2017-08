Dachsberg Gewerbesteuer beflügelt Haushalt

Rücklagen für den Bau des BreitbandnetzesDie Gemeinde Dachsberg schließt das Jahr 2015 mit Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer abVon Karin Steinebrunner DACHSBERG.

Dachsberg (kss) Ein sehr erfreuliches Jahresergebnis für den Haushalt 2015 konnte Rechner Michael Denz den Dachsberger Gemeinderäten vorstellen. Er schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von knapp 201 210 Euro ab. Zu verdanken ist dieser Überschuss größtenteils den Gewerbesteuereinnahmen, den höchsten seit es die Gemeinde Dachsberg gibt, wie Bürgermeister Helmut Kaiser verriet. Außerdem gab es in geringerem Maße auch Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, dort hauptsächlich in Form von Gebühren.

In Hierbach konnte zudem noch für knapp 45 000 Euro ein Bauplatz verkauft werden. Somit kann die allgemeine Rücklage um 188 122 Euro aufgestockt werden, wobei allerdings für 2017 bereits wieder eine Entnahme aus den Rücklagen geplant ist, um den Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können, wie Denz im Vorgriff auf die Vorstellung des Haushaltsplanes 2017 ankündigte. Kaiser ergänzte, das Ersparte werde letztlich für den Breitbandausbau zurückgelegt werden müssen, wobei Daniel Bücheler mit Blick auf die Statistik der Rücklagen anmerkte, Dachsberg sei bei den umfangreichen Baumaßnahmen zur Wasserversorgung mit den Rücklagen ausgekommen, er sehe daher in Bezug auf den Breitbandausbau hoffnungsvoll in die Zukunft. Ein Haushaltsausgabenrest von 13 000 Euro, der für den Brandschutz im Kindergarten angelegt worden war, wurde nicht mehr benötigt und kann für die Renovierung des Schul-Foyers genutzt werden.

Bei der Abwasserbeseitigung wurde ein Deckungsgrad von 106,21 Prozent erreicht, bei der Wasserversorgung dagegen ging er zurück auf 88 Prozent, was sich durch den Einbau von Schiebern im Zuge der Straßensanierung erklärt. Hierdurch wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Anlagen um knapp 25 000 Euro überschritten. An der Vergabe der Vereinszuwendungen gab es keine Änderung. Bezüglich der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen nimmt die Gemeinde die Option in Anspruch, bis Ende 2020 von der bisherigen Regelung Gebrauch zu machen. Dies gilt ebenso für die Verwaltung der Jagdgenossenschaft. Kaiser erläuterte, in den Bereichen Tourismus und Wasserversorgung sei die Gemeinde bereits jetzt umsatzsteuerpflichtig, für die Jagdgenossenschaft voraussichtlich nach mit der Neuregelung ebenfalls zutreffen.