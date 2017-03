Dachsberg Gemeinderat: Auszeichnung für Blutspender

Der Gemeinderat Dachsberg hat mit der Ehrung von Blutspendern das bürgerschaftliche Engagement gewürdigt. Eine Verkehrsschau soll Problemstellen auf der Kreisstraße im Bereich Rüttewies sowie die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt Urberg unter die Lupe nehmen.

Dachsberg (kss) Bürgermeister Helmut Kaiser konnte in der Gemeinderatssitzung fünf Blutspender für ihr anhaltendes bürgerschaftliches Engagement ehren. Renate Schlegel hat zehn Mal Blut gespendet, für 25 Blutspenden konnten Thomas Muchenberger und Michael Ebner ihre Ehrenurkunde samt Anstecknadel in Empfang nehmen. In Abwesenheit geehrt wurden Markus Haus und Stefan Rüd (25).

Beschlossen wurde der Antrag auf eine Verkehrsschau seitens des Landratsamtes. Themen dieses Termins sollen die im Zusammenhang mit der Gestaltung des neuen Schluchtensteigs nötige Querung der Kreisstraße im Bereich Rüttewies sowie die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt Urberg sein. Außerdem soll es darum gehen, Hinweisschilder bezüglich der Gefahr überfrierender Nässe im Gewann „Paradies“ zwischen Hierbach und Hierholz anzubringen. Im Falle der Ortsdurchfahrt Urberg lag dem Gremium ein Anwohnerschreiben vor, das sich mit dieser Problematik befasst. Ein ähnliches Schreiben bezieht sich auf den Ortsteil Fröhnd.

Nach ausgiebiger Diskussion kam der Gemeinderat überein, dass die Einrichtung einer 30er-Zone in Urberg wenig erfolgversprechend wäre, da auch diese keine der Sicht angepasste Geschwindigkeit gewährleisten würde. Für sinnvoller erachtete der Rat die Aufstellung einer protokollierfähigen Messanlage. Erwogen wurde, eine solche selbst anzuschaffen und diese in Verbindung mit der vorhandenen ausleihbaren Anlage an jeweils beispielsweise monatlich wechselnden Orten aufzustellen. Damit könne man den Verkehrsteilnehmern am besten ins Gedächtnis rufen, wo es besonders ratsam wäre, sich achtsam zu verhalten. Zudem will die Verwaltung der Polizei beziehungsweise dem Landratsamt vorschlagen, wieder in regelmäßigen Abständen Verkehrsmessungen vorzunehmen.