Dachsberg Fünf neue für die Feuerwehr Urberg

Urberger Feuerwehr nimmt fünf Jugendfeuerwehrler in die Reihen der Aktiven auf. Wahlen bringen neuen Jugendsprecher, neuen Kassier und neuen Schriftführer für die Jugendfeuerwehr.

Dachsberg (kss) Die Feuerwehrabteilung Dachsberg Nord II (Urberg), nahm in ihrer Hauptversammlung mit Grete Leyde, Lisa Müller, Jakob Back, Alexander Ebner und Adrian Haselwander fünf Jugendfeuerwehrler in die Reihen der Aktiven auf. Neuer Jugendsprecher wurde Sebastian Zoubkov, als Kassierer wurde Marcel Patzak und als Schriftführer Benjamin Ebner gewählt. Die Wahlen bei den Aktiven bestätigten Kommandant Hartmut Kaiser sowie Vize Lothar Ebner in ihren Ämtern.

Schriftführer Nikolas Haselwander kann nun ein Mannschaftsstärke von 26 Aktiven und sieben Mitgliedern der Altersmannschaft konstatieren. Die Jugendlichen hatten einen Abgang zu verzeichnen, während die Werbeaktion anlässlich der Schauübung im vergangenen Monat der Feuerwehrjugend von Urberg vier Neuzugänge beschert hatte.

Kommandant Hartmut Kaiser ehrte Hubert Albiez nachträglich für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr, nachdem dieser im vergangenen Jahr beim Kameradschaftsabend die Ehrung nicht hatte entgegennehmen können. Albiez war nach einem Jahr Gerätewart 1976 zum Oberfeuerwehrmann ernannt worden und gehörte im selben Jahr der Gruppe an, die das Bronzene Leistungsabzeichen errang. 1982 besuchte er einen Atemschutzlehrgang und wurde im Jahr darauf zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Nikolas Haselwander berichtete über zwei kleinere Kaminbrände, einen Brand in Oberibach, eine Hilfeleistung im Zusammenhang mit der Wasserzufuhr für eine Heizung, eine Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall nahe des Abzweigs nach Urberg sowie die Eindämmung eines drohenden Flächenbrandes im Wald zwischen Wittenschwand und Wolpadingen. Außerdem hatte die Feuerwehr selbst eine Tanzveranstaltung in der Dachsberghalle organisiert und an der Alarmprobe der Gesamtfeuerwehr Ende 2015 teilgenommen. Die Urberger selbst hatten zwölf Proben abgehalten.

Bei der Feuerwehrjugend waren es 13 Proben. Außerdem hatten sich die Jugendlichen beim Indiaka-Turnier Ende 2015 den dritten Platz und bei der Lagerolympiade des Kreisjugendzeltlagers in Todtmoos den ersten Rang erkämpft.

Der Dachsberger Gesamtkommandant Michael Denz lobte die große Einsatzbereitschaft der Jugend bei den Truppmannlehrgängen. Von sieben Lehrgangsteilnehmern aus Dachsberg hatten sie fünf gestellt, davon zwei Frauen, das sei eine absolute Premiere.