Dachsberg Feuerwehr Dachsberg: Abteilung Süd soll neues Gerätehaus bekommen

Die Feuerwehr Dachsberg hat in ihrer Hauptversammlung auf ereignisreiche Jahre zurückgeblickt. Die Planung für das Gerätehaus für die Abteilung Süd werden vorangetrieben.

Dachsberg (kss) Gesamtkommandant Michael Denz von der Feuerwehr Dachsberg konnte in seinem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre 49 Einsätze zusammengetragen. Als eindeutigen Vorteil sprach er an, dass mittlerweile auch die Nachbarwehr von Ibach jeweils in den Alarm einbezogen wird, und umgekehrt auch bei einem Brand in Ibach die Dachsberger mit ausrücken. Auch gemeinsame Abschlussproben der Dachsberger Abteilungen sowie Proben mit den Feuerwehren Ibach und Görwihl wurden abgehalten.

Als besonders erwähnenswert fasste Denz die Übung vom April 2012 mit dem Szenario eines Busunglücks nochmals zusammen, bei dem 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie 150 Rettungskräfte des Roten Kreuzes und der Bergwacht innerhalb von eineinviertel Stunden 51 Verletzte gerettet und versorgt hatten. Im Jahr 2015 legte eine Gruppe unter der Führung von Niko Ebner das Leistungsabzeichen in Bronze ab, für 2017 haben sich die Feuerwehrler vorgenommen, das Silberne Leistungsabzeichen zu knacken.

Die Jugendfeuerwehren der Abteilungen Nord II und Süd legten jeweils die Jugendflamme I ab, außerdem errangen sie bei Wettkämpfen im Landkreis regelmäßig vordere Plätze. Stolz nannte Denz die hohe Zahl an 211 von den Dachsbergern besuchten Fortbildungen, darunter drei zu Gruppenführern, neun zu Truppführern, 13 zu Atemschutzträgern und 21 zu Sprechfunkern. Erstmals konnte er auch zwei junge Frauen aus Urberg willkommen heißen, die ihren Truppmann-I-Lehrgang beendet haben und sich in neuen Uniformen präsentierten.

Durch die Neuanschaffung 2016 steht der Feuerwehr Dachsberg nun auch ein wasserführendes Fahrzeug zur Verfügung. Nicht nur personell, sondern auch im Bereich der Ausrüstung, kann sich die Dachsberger Feuerwehr sehen lassen. Wenngleich Kassierer Bernhard Weber einräumte, um alle Aktiven mit den geforderten neuen Uniformen ausrüsten zu können, müsste das Komma im Kassenbuch um eine Stelle nach rechts verschoben werden.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Clemens Huber wies auf die neue Verwaltungsvorschrift hin, die eine Vermischung von alten und neuen Uniformteilen untersagt, indes keinen verbindlichen Termin für die endgültige Umrüstung nennt. Bürgermeister Helmut Kaiser betonte, sicherheitsrelevante Ausgaben stünden seitens der Gemeinde auf jeden Fall an erster Stelle. Letztlich funktioniere aber auch die Technik nicht ohne die Menschen dahinter, die mit Idealismus, Fachkenntnis und Einsatzfreude am Werk seien. Er nannte als aktuelles Thema, „der Abteilung Süd eine neue Heimat zu geben“. Er hoffe, die Planung für das neue Gerätehaus könne innerhalb des nächsten Halbjahres bis zur Entscheidungsreife gedeihen.

Die Gesamtwehr

In den drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Dachsberg Süd, Nord I und Nord II kommt eine Mannschaftsstärke von 98 Wehrleuten zusammen. Die Jugendfeuerwehr hat 29 Mitglieder, die Altersmannschaft 36. Gesamtkommandant ist Michael Denz, Telefonnummer 07672/92 20 22, E-Mail (kommandant@feuerwehr-dachsberg.de).