Dachsberg Fasnacht 2017: Die Dachse haben viel vor

Der Dachsberger Narrenverein hat seine Pläne für die kommende Fasnachtsaison präsentiert. Neben vielen Auftritten planen die Narren auch den Bau einer Bewirtungshütte.

Zügig ging die Hauptversammlung der Dachsberg Dachse am 11. 11. über die Bühne, standen sie doch bereits in den Startlöchern, um die Dachsberghalle für ihr Guggenmusiktreffen am Folgetag herzurichten. Zunftmeister Johannes Bücheler schärfte allen Dachsen ein, wie dieses Treffen ablaufen sollte, sei doch in den sozialen Netzen Dachsberg derzeit mit einem zweifelhaften Image belegt, seit aufgrund des Alkoholkonsums bei Veranstaltungen in der Vergangenheit Polizei und Sanitäter vor Ort gewesen waren. Dieses Image gelte es zu revidieren, erklärte Bücheler mit Nachdruck. Dafür wollten die Dachse mit verstärkten Kontrollen und rigiden Ausschankvorschriften sorgen. Dass am Samstag zumindest ein Schritt in die richtige Richtung gemacht werden konnte, beweist der reibungslose und mit rund 500 zufriedenen Gästen erfolgreiche Ablauf des Guggenmusiktreffens.

Die Dachse konnten auch am Freitagabend auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, das Schriftführerin Nadja Böhler in Kürze Revue passieren ließ, vom Zunftmeister mit ebenso kurzen Kommentaren untermauert. Die Dachse waren in Attlisberg und Herrischried, in Schluchsee und Bernau, beim Raumschaftszunftabend in St. Blasien und beim Narrentreffen im Klettgau präsent, sie beteiligten sich am Nachtumzug in Erzingen, an den Umzügen in Häusern und St. Blasien und schließlich an der Buurefastnacht in Hasel. Im Sommer hatten die Dachse die Theatertruppe beim Gemeindejubiläum unterstützt. Die Hästräger waren elf Mal unterwegs gewesen, die Guggenmusik hatte 13 Proben und 15 Auftritte zu verzeichnen.

Für die Fastnacht auf dem Dachsberg selbst stellten sie unter widrigen Witterungsbedingungen den Narrenbaum, beteiligten sich an der Seniorenfastnacht, sorgten in Urberg am Schmutzigen Donnerstag für das zünftige Wecken, die Befreiung von Kindergarten und Schule sowie die Machtübernahme im Rathaus und führten die Mini-Playbackshow in der Dachsberghalle durch. Zunftmeister Bücheler räumte ein, das Saubermachen nach dem Narrenhock beim Narrenbaumstellen sei aufgrund der Schneeverhältnisse problematisch gewesen, und auch das Zelt hätte sich angesichts des Sturms als nicht ganz ungefährlich erwiesen. Daher planen die Dachse aktuell den Bau einer Bewirtungshütte, deren Unterbringung außerhalb der Fastnachtssaison indes noch ungeklärt ist. Die Playback-Show sei bei der vergangenen Fastnacht wieder besser angenommen worden als in den Jahren zuvor, er plädiere daher dafür, sie zukünftig noch etwas stärker zu bewerben. Außerdem stehe die Anschaffung einer neuen Kamera an und auch neue Instrumente würden gebraucht, unter anderem ein Horn.

In der Vorschau auf die kommende Narrensaison haben die Dachse lediglich zwei auswärtige Guggenmusiktreffen im Programm, sollten aber auf den Narrentreffen laut Bücheler ebenfalls die Gelegenheit zu Auftritten haben. Bei der Diskussion über noch offene Termine entschied sich die Mehrheit bei der Versammlung für eine Teilnahme am Jubiläumsnarrentreffen in Oberharmersbach am letzten Januarwochenende, und auch zur Buurefastnacht wollen sie am 5. März wieder gehen. Bücheler kündigte außerdem an, dass beim Narrenbaumstellen am 18. Februar die Rüßwihler zum Narrenhock der Dachse kommen wollen.



Der Verein

Die Narrenzunft der Dachsberger Dachse sowie deren Zunftmusik, die Node Nueli, verfügen über einen stabilen Stamm mit 37 Musikern und 47 Hästrägern, von denen je nach Bedarf einige auch bei der Musik aushelfen. Außerdem sind derzeit 14 Kinder aktiv.